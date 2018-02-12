Грудинин обманул ЦИК

В комментарии Life.ru политолог, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что директор совхоза имени Ленина, судя по всему, обманул ЦИК, когда на момент регистрации своей кандидатуры не сообщил о наличии счетов в Швейцарии. Он подчеркнул, что в связи с этим, имеются все основания для "снятия его кандидатуры и отмены регистрации".

"Возникает другой вопрос — по какой причине Грудинин обманул ЦИК, а мы сейчас видим, что он обманул Центральную избирательную комиссию и, вместо того чтобы быстро исправить ошибку, начал обвинять ЦИК во всех грехах. Это непонятно", — добавил политолог.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) подтвердила информацию лишь по трём зарубежным счетам Грудинина из пяти.

"Мы получили из ФНС [информацию] о том, что о трех счетах он в соответствии с законом о валютном регулировании уведомил и далее уведомил ФНС, что они 28 декабря были закрыты, далее он уведомил ЦИК, что эти счета у него есть и какой объем денег на них размещается", — сказал в понедельник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Информация о других счетах Грудинина у ФНС отсутствует.