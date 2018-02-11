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Путин отменил поездку в Сочи
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Путин отложил поездку в Сочи 

Рамблер 1 час назад
Из-за катастрофы самолета в Подмосковье президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — сказал Песков.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» летел из Москвы в Орск. Воздушное судно рухнуло спустя 4 минуты после взлета, вблизи деревни Степановское. На борту был 71 человек. По последним данным, никто не выжил.
>> "Саратов 703 ответь": появились переговоры с экипажем Ан-148
Ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе. Президент поручил правительству создать специальную комиссию. Ей предстоит разобраться в причинах трагедии, сообщает сайт Кремля.
 Ещё 39 источников 
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