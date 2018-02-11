Путин отменил поездку в Сочи

Путин отложил поездку в Сочи

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — сказал Песков.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» летел из Москвы в Орск. Воздушное судно рухнуло спустя 4 минуты после взлета, вблизи деревни Степановское. На борту был 71 человек. По последним данным, никто не выжил.