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Лавров пожаловался на агрессивное меньшинство на Западе
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Лавров пожаловался на агрессивное меньшинство на Западе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции объяснил, что мешает налаживанию отношений между Западом и Москвой, передает РИА Новости.
«В западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией», — заявил он.
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Министр также сообщил журналистам, что Россия занимается своей экономикой и развивает свои возможности «быть независимыми от подобного рода эксцессов».
В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший министр обороны США Эштон Картер предложил Пентагону разработать детальный план войны между НАТО и Россией. По словам Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, однако сейчас ситуация коренным образом изменилась, и теперь «война между Россией и НАТО вполне вероятна».
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