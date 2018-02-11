В Думе высказались об отказе Киева воевать за Крым

Крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что политики Украины пытаются обосновать свою трусость и никчемность гуманизмом, рассказывая о событиях на полуострове в 2014 году.

«Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными», — сказал Бальбек. По мнению российского парламентария, украинская власть пытается выставить себя в выгодном свете и доказать, что «среди руководителей „майдана“ были одни пацифисты», передает RT

Ранее украинский экс-депутат Андрей Сенченко объяснил отказ Киева воевать за полуостров в 2014 году положениями конституции.

Он также рассказал, что украинские военные в Крыму отказались начинать боевые действия, несмотря на требования Турчинова и Тенюха, сделанные по телефону. По мнению Сенченко, важную роль в отсутствии вооружённого конфликта сыграли тесные отношения российских и украинских военных, служивших в Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Большинство крымчан решило воссоединиться с Россией.