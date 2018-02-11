«Трамп только говорит о желании улучшить отношения с РФ»

Трамп только говорит о желании улучшить отношения с Россией, заявил Чемезов

В этот список вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.