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«Трамп только говорит о желании улучшить отношения с РФ»
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Трамп только говорит о желании улучшить отношения с Россией, заявил Чемезов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет улучшить отношения с Россией, однако ничего не делает для этого, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post.
"Да, он так говорит. Но он ничего не делает. В реальности все наоборот: посмотрите, появляются новые списки. Что это? Это улучшает отношения? Я сомневаюсь в этом", — заявил Чемезов, обращаясь к "кремлевскому спиcку", опубликованному минфином США в конце января.
В этот список вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
Чемезов добавил, что в начале президентства Трампа ожидал перемен в вопросе санкций против РФ.
"Он объявлял в своей кампании, что пересмотрит отношения с Россией после инаугурации, и что устранит напряженность, возникшую из-за правительства Обамы. К сожалению, этого пока не случилось, потому что он сам попал под различные виды контроля. Может, для него это тоже непросто. Давайте посмотрим, вероятно, он наберет сил, чтобы создать возможности, которые позволят ему изменить что-то в отношении России", — заключил он.
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