МИД РФ выступил с заявлением в связи с атакой ВВС Израиля

В Москве предостерегли от эскалации напряженности в ближневосточном регионе в связи с ракетными ударами израильских ВВС по целям на территории Сирии.

«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к ещё большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», — заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве считают абсолютно недопустимым «создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».

10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, который, как сообщили израильские СМИ, попал в воздушное пространство страны из Сирии. После этого восемь израильских истребителей F-16 атаковали иранский пункт управления БПЛА, который находился под Пальмирой. Израильские самолеты были атакованы батареями ПВО сирийских правительственных войск. Израиль подтвердил крушение одного самолета. Сирийские источники заявили о нескольких уничтоженных истребителях.