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Захарова рассказала о роли соцсетей
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Захарова рассказала, как соцсети стали инструментом работы дипломатов 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что связывает превращение соцсетей в инструмент работы дипломатов с экс-главой МИД Швеции Карлом Бильдтом.
"Это даже не события, а персоналии — министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Лет 7–8 назад в сводках, которые готовят для сотрудников МИДа, стали постоянно появляться его заявления со ссылкой на то, что они сделаны в соцсетях. Это было довольно странно, потому что они были не то чтобы острые, но очень колкие", — сказала она в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, когда социальные медиа стали инструментом дипломатической работы и с какими событиями это связано.
По ее словам, она понимает, что в соцсетях среди ее подписчиков "есть настоящие читатели, которые с удовольствием комментируют". "Считаю, что они требуют к себе уважительного отношения, а это предполагает общение с ними", — отметила Захарова.
"Мне кажется, что, если ты заводишь личный аккаунт в соцсетях, нужно быть честным. Если ты даешь аккаунту свое имя, ты обязан вести его сам. Это моя точка зрения, и я не претендую на истину в последней инстанции, но у нас в министерстве так заведено", — добавила она.
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