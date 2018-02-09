Грудинин объяснил свой выход из «Единой России» 

Кандидат в президенты России Павел Грудинин рассказал журналистам, почему вышел из партии «Единая Россия», в которой некогда состоял.
«Потому что политические принципы не совпадают с тем, что произошло с этой партией. И когда-то она была совершенно другой, а потом видите, что получилось? Вы знаете, где сейчас находится член «Единой России», который был здесь мэром? Ну вот поэтому и вышел. Потому что с этими людьми в одной партии я находиться не хочу», — сказал Грудинин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в пятницу.
По его словам, на протяжении 22 лет на территории его совхоза делалась территория социального оптимизма, построенная на социалистических принципах, с которыми согласилась КПРФ.
«ФедералПресс» напоминает, что бывший глава Нижнего Новгорода, а ныне депутат законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин в настоящее время находится под арестом по обвинению во взяточничестве. Его членство в «Единой России» было приостановлено.