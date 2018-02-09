Как Собчак удалось стать самым богатым кандидатом в президенты?

Доходы телеведущей за последние шесть лет составили 404 млн рублей. Такие данные опубликовал ЦИК, зарегистрировавший ее кандидатом на пост главы государства

Источники доходов Ксении, как указано на сайте ЦИК — зарплата на телеканале «Дождь», радио «Серебряный дождь» , в издательском доме Global Media Group — она главный редактор L'Officiel, также у Собчак есть доходы от вкладов и ценных бумаг, гонорары и доходы от предпринимательской деятельности. На 28 счетах и вкладах в банках хранится 417 млн рублей, есть подмосковный участок и дом, две квартиры в Москве и одна в Петербурге, еще восемь помещений в Петербурге, а также автомобиль Bentley.

В 40 раз меньше, чем Ксения Собчак, заработал за последние шесть лет ее супруг, актер Максим Виторган — только 10 млн рублей получил он за работу в театрах.

Если посмотреть, на чем и сколько зарабатывала Ксения в последние годы, сумма в 440 млн рублей кажется даже заниженной. Гонорар за ведение мероприятия — порядка 30 тысяч евро. На мастер-класс «Собчак — это бренд. Теория успеха», с которым Ксения гастролировала по стране, билеты стоили от 2 до 17 тысяч рублей. Еще ресторанный бизнес — кафе «Бублик» которое, правда, закрылось на реконструкцию.

Ксенией Анатольевной написано несколько книг: «Стильные штучки», «Замуж за миллионера» и так далее, недавно вышла еще «Собчак против всех». Первые книги были настолько успешны, что издатели выплатили ей аванс за будущие произведения в размере полмиллиона долларов.

директор компании Rich PR Николай Казанцев: Еще один пункт дохода — Instagram, где у Собчак 5,5 млн подписчиков. О рекламных расценках рассуждает

— До того как все это началось, реклама в Instagram у нее стоила от 1 млн рублей, за один пост. Это чаще всего была какая-то фотография, это не ролик, ничего трудозатратного, просто одна фотография. Сколько сейчас? Это известно одному богу и ей. Понятно, что цены взлетели и очень сильно.

— Насколько это все официально проходит?

— Я думаю, что официально это никак не проходит. Никогда такого не видел, чтобы блогеры декларировали свои доходы от подобной деятельности. Всегда, например, если прийти с вопросом, что, а вот вы тут прорекламировали, наверное, поимели какой-то доход, то блогер может всегда ответить: я это делала бесплатно, мне нравится их продукция.

Вспоминаются 1,5 млн евро наличными, которые следователи обнаружили в сейфе у Собчак в 2012 году. Но и на этой истории она заработала — снялась в рекламе, где призывала хранить деньги на банковской карте.

Гонорар за другую рекламу, «Евросети» , она вложила в акции самой компании. И ее пакет, как писал Forbes , всего за два года вырос в цене в два раза. Журналисты предполагали, что стать инвестором Ксению убедил ее тогдашний бойфренд, брат гендиректора «Евросети» Александра Малиса Олег. Но в бизнес-чутье ей не откажешь.

Юрий Дудь: С чего начинала Собчак, сейчас занимающая десятое место в списке российских знаменитостей Forbes? Об этом ее в недавнем интервью спросил

— Ты в начале нулевых и в конце 90-х была знаменем «золотой молодежи». Откуда у тебя были на это деньги, если твой папа был всего лишь городским чиновником? Всего лишь мэром города?

— У меня от папы нет никаких миллионов, нет никаких денег, с которыми бы я оставалась и могла вести такую жизнь. Моя жизнь заключалась с том, что я достаточно рано стала жить отдельной от родителей жизнью. Я переехала в Москву, у меня был гражданский муж, с которым мы прожили несколько лет. В тот момент, в момент этих первых каких-то моих тусовок, он меня обеспечивал, а потом я начала искать работу и сама работать.

— Речь об Умаре Джабраилове?

— Слушай, мне кажется, не очень правильным сейчас обсуждать мою личную жизнь.

Ксения Собчак стала одним из самых богатых кандидатов в президенты за всю историю. По-прежнему недосягаема лишь планка Михаила Прохорова — в 2012-м ЦИК сообщал, что за четыре года он заработал 115 млрд рублей.

В разгар избирательной кампании Собчак приехала в США и выступила в эфире CNN , где извинилась за возможное вмешательство России в американские выборы.

«Похоже, мы действительно имели к этому какое-то отношение», — сказала Собчак, и добавила: «Если это так, я хочу извиниться».

Также Собчак посетила молитвенный завтрак с Дональдом Трампом , но, как сообщает BBC, пробыла там всего пять минут «из-за плотного графика». В кулуарах мероприятия Собчак при этом заявила, что сам формат ей не понравился.