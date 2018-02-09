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Поклонская оказалась в центре скандала
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Вокруг книги Поклонской разгорелся скандал 

Рамблер 3 часа назад
Восьмого февраля депутат Госдумы Наталья Поклонская представила в Москве свою книгу «Преданность вере и Отечеству». Заместитель главреда «Русского репортера» Марина Ахмедова рассказала на своей странице в Facebook, что Поклонская без спроса включила в книгу интервью, которое у нее брала журналистка.
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Ахмедова отметила, что стала «соавтором» Поклонской, так как депутат «не написала» книгу, «а собрала из всех интервью».
«Юрист Поклонская оказалась выше того, чтобы спросить у авторов и издательств разрешения. По крайней мере, у меня его никто не спрашивал. У редакции — тоже», — заявила Ахмедова.
Журналистка также поинтересовалась, почему издательство «Книжный Мир» не сообщило Поклонской, что «брать чужие тексты без спроса нельзя».
Ахмедова призналась, что этот материал ей «и сто лет не нужен», но присутствовать в «книге с прекрасным названием „Преданность вере и Отечеству“ она не хочет. Она предложила издательству отчислить ей проценты с продаж. По ее словам, проценты пройдут „на горячие обеды для бездомных людей и животных“.
Позже Ахмедова добавила, что подавать в суд на Поклонскую не будет, так как „надо быть добрей“.
По данным RT, на презентации генеральный директор издательства „Книжный мир“ Дмитрий Лобанов заверил, что собранные в книге произведения „являются освобожденными, и их можно использовать“.
Накануне на встречу с Поклонской пришли более 250 человек. Депутат рассказала собравшимся, что ей было страшно начать работу над книгой: она не писатель и до этого знала только, как „сшивать материалы уголовного дела“ и с чего его начинать.
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