Опубликованы доходы Собчак

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ЦИК: доходы Собчак за шесть лет составили почти 404 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработала около 404 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе Собчак, опубликованных в четверг на сайте ЦИК РФ.
>> Опубликованы доходы Путина за шесть лет
Ранее в четверг Центризбирком зарегистрировал Собчак в качестве кандидата на должность президента.
Согласно сведениям, представленным Собчак в ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть 2017 году, ее совокупный доход составил 403 млн 805 тыс. рублей. В качестве источников дохода она указала зарплату на радиостанции "Серебряный дождь", телеканале "Дождь", в издательском доме "Глобал Медиа Групп", доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты.
Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей.
В собственности у телеведущей находится участок и дом в Подмосковье, три квартиры — две в Москве и одна в родном для нее Санкт-Петербурге, а также восемь помещений в Санкт— Петербурге. Также Собчак владеет легковым автомобилем Bentley Continental.
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