Опубликованы доходы Собчак

ЦИК: доходы Собчак за шесть лет составили почти 404 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак , баллотирующаяся на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработала около 404 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе Собчак, опубликованных в четверг на сайте ЦИК РФ.

Ранее в четверг Центризбирком зарегистрировал Собчак в качестве кандидата на должность президента.

Согласно сведениям, представленным Собчак в ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть 2017 году, ее совокупный доход составил 403 млн 805 тыс. рублей. В качестве источников дохода она указала зарплату на радиостанции "Серебряный дождь" , телеканале "Дождь", в издательском доме "Глобал Медиа Групп", доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей.

В собственности у телеведущей находится участок и дом в Подмосковье, три квартиры — две в Москве и одна в родном для нее Санкт-Петербурге, а также восемь помещений в Санкт— Петербурге. Также Собчак владеет легковым автомобилем Bentley Continental.