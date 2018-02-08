Собчак: оппозиции в РФ не нужна поддержка других стран

Российской оппозиции не нужна поддержка иностранных государств, в том числе Соединенных Штатов, заявила кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время своей поездки в США.
"Нет. Я думаю, что вообще неправильно, что иностранное государство вмешивалось во внутреннюю политику другого государства. Я думаю, что и Россия сама разберется, и Америка сама разберется. Я против каких-либо вмешательств". — заявила Собчак РИА Новости, отвечая на вопрос, нужна ли российской оппозиции американская поддержка.
О вмешательстве США во внутренние дела РФ политики заговорили после публикации Минфином США "кремлевского доклада", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.