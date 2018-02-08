ЦИК показал бюллетени для выборов

Проект документ может быть утвержден сегодня.
В бюллетене в алфавитном порядке указаны имена кандидатов в президенты.
"Ведомости"
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 8 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами Максима Сурайкина, выдвинутого партией "Коммунисты России", и Ксению Собчак.
7 февраля были зарегистрированы основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин.
6 февраля ЦИК зарегистрировал Владимира Путина.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин были зарегистрированы ранее, потому что им не надо было собирать подписи.