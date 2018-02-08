ЦИК показал бюллетени для выборов

Опубликован проект бюллетеня для выборов президента

ЦИК представил проект бюллетеня для президентских выборов, сообщают Ведомости

Проект документ может быть утвержден сегодня.

В бюллетене в алфавитном порядке указаны имена кандидатов в президенты.

"Ведомости"