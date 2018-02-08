«Российская Федерация — это оккупант»

В редакцию «Ленты.ру» часто приходят письма от пользователя «Министерство юстиции СССР». В них содержатся приглашения на семинары, отчеты о проделанной работе, а также объявления о приеме на работу «в министерства СССР». В самом деле? СССР не распался в 1991 году — он продолжает существовать? Это решил выяснить специальный корреспондент «Ленты.ру», откликнувшись на очередное предложение Минюста СССР посетить торжественное заседание по случаю «восьмой годовщины со дня вступления в должность врио президента СССР Сергея Тараскина ». Немного странные, но безусловно яркие впечатления — в репортаже с мероприятия в стиле «Карнавальной ночи».

Я сюда попал или не сюда?

Темнело. По запорошенным снегом улицам люди шли с работы. Зимнее небо, казалось, постепенно опускалось на землю. Капиталистическая реальность Российской Федерации была серой и унылой, но неподалеку от метро Бауманская занимался рассвет — рассвет нового СССР, который, как оказалось, и не думал прекращать своего существования.

Возле двери, ведущей в небольшой зал, собралось человек десять. В основном это были серьезные мужчины средних лет, но были среди них и бородатый старик-волхв в вышиванке, и молодой человек во внушительных размеров папахе. Корреспондент «Ленты.ру» заглянул за дверь, обнаружил пустое помещение и спросил у собравшихся: «А восьмую годовщину СССР тут празднуют?»

«Восьмая годовщина СССР — по всему миру!» — отозвался высокий полноватый мужчина в пальто и кепке, с портфелем в руке.

Сразу было видно, что он отличается от прочих собравшихся — в его осанке чувствовалась военная выправка. Это был врио президента СССР Сергей Тараскин.

— Если паспорт настоящий, он должен действовать на всей территории планеты Земля. Любой таможенник должен определить, что документ настоящий, — говорил он.

— Наш советский паспорт еще при коммунизме не котировался в других странах, — возразил ему один из мужчин.

— Да какая разница, котировался он или нет. Он должен его проверить и определить, фальшивый он или нет, — немного раздраженно отозвался Тараскин.

— Ну в принципе да, — вероятно, устыдившись своего непонимания вопроса, оппонент президента пошел на попятную.

— Для этого там должны быть системы кодировки, которые должны быть известны распознающей системе — грубо говоря, сканеру, — продолжил Тараскин. — Плюс он должен быть внесен в международную базу данных. Фальшивые выдавать несложно, кто хочет посидеть — можете их купить и посидеть. Люди уже сидят.

— А восстановление тех, которые были изъяты? — спросил один из собравшихся.

— Вы их уже не найдете, — сказал президент.

— Их вывезли?

— Нет, они здесь, их обратно уже привезли. Но чтобы восстановить старый паспорт, надо пригласить человечка, проверить: так ты, оказывается еще и гражданин Израиля? У тебя еще и голландское гражданство? Надо выяснить, что он еще накуролесил за это время и вообще — хочет ли он жить на этой территории. У нас, извините, пять миллионов бывших эсэсэсэровцев живет в Германии, сколько-то миллионов — на территории Северной Америки, несколько миллионов в Европе. Кто-то в Таиланде, кто-то в Гонконге… Так что всех надо проверять.

Собравшиеся согласились, что, действительно, проверить стоит всех, и потянулись к входу в помещение. Внезапно корреспондент «Ленты.ру», снимавший их на камеру своего телефона, услышал заговорщический шепот: «Ты бы спросил людей, хотят ли они фотографироваться». Это был молодой человек в папахе. Пришлось спросить, но собравшиеся были только рады и позировали с удовольствием.

Михаил Карпов

Расселись, расставили стулья. Вскоре подтянулись и остальные участники мероприятия — в небольшом зале поместилось человек 60. Сидячих мест хватило не всем, так что некоторым пришлось стоять у стеночки. Между рядов ходила женщина и продавала брошюру «Защита граждан СССР» за 500 рублей: аренда помещения обошлась в шесть тысяч, и ее надо было как-то отбить.

На невысокую сцену взгромоздили стол и поставили микрофон. Сзади развернули экран для проектора. Перед сценой суетились двое, настраивавшие веб-трансляцию грядущего события и проектор. На экране высветился список материалов, в числе которых был видеофайл, озаглавленный «Искусственно созданная космическая база».

Перед началом мероприятия сидевших в первых рядах попросили пересесть — не хватало места для прибывших членов правительства СССР. Наконец Тараскин поднялся на сцену, сел за стол, и встреча началась. Есть ли жизнь на Марсе

Президент заявил, что ровно восемь лет назад, 25 января 2010 года, он «сделал соответствующее заявление» в Зеленоградском районном суде о том, что он как офицер СССР после дезертирства верховного главнокомандующего, которым был Горбачев Михаил Сергеевич , взял на себя ответственность по управлению следующими субъектами права, у которых отсутствуют органы власти и администрации: СССР, РСФСР, Российской империей и всеми субъектами, которые находились на данной территории.

Есть ли жизнь на Марсе

— Таким образом, процесс возрождения правового поля и начала формирования административных органов Союза ССР был запущен ровно восемь лет назад, — пояснил Тараскин. — Что удалось достичь за это время? Когда впервые появилась эта информация, естественно, она никак не воспринималась. Потом появились люди, которые нашли в этом что-то интересное, и постепенно она овладела умами.

Действительно, видно было, что собравшиеся не считают происходящие чем-то необычным и встречи правительства СССР им не в новинку. Однако Тараскин, вероятно, для тех, кто не в курсе, решил прочитать краткую лекцию по истории СССР. Его версия достаточно сильно отличалась от того, что можно прочитать в школьном учебнике или работах историков, и поэтому «Лента.ру» решила привести краткий конспект речи президента.

Прежде всего, Тараскин отметил, что революцию 1917 года ни в коем случае нельзя называть Великой русской, так как ни один русский в ней не участвовал. Произошла же она по вине и при содействии специальных органов иностранных государств, много лет спонсировавших и содержавших революционные силы на территории Российской империи.

Выдержав паузу, президент СССР указал на портреты на экране. «Троцкий! Троцкий!» — зашептались в зале. Но Троцкого на экране не было — это были Ленин и Керенский, которых Тараскин и назвал главными зачинщиками смуты.

Есть ли жизнь на Марсе

Далее президент поведал, что Николай II никакого отречения от престола не подписывал. О правдоподобности этого факта якобы свидетельствовало то, что отречение было написано на клочке бумаге карандашом, — стал бы император так делать? Ведь он на тот момент находился в своем поезде, где была целая мобильная канцелярия.

Впрочем, об императоре Тараскин тоже отозвался нелестно, назвав его представителем «Захарьевых, Юрьевых, Гольштейнов-Готторпских, Виндзоров». «Они почему-то еще назывались Романовыми, хотя такой фамилии или прозвища в их роду никогда не было», — заметил он.

Гражданской войны тоже не было — была иностранная интервенция. Интервенты нарочно сталкивали представителей старой и новой власти, и именно поэтому конфликт затянулся надолго. Вообще, все было плохо, пока не пришел Иосиф Сталин, направивший ситуацию «в позитивную сторону» и остановивший злодея Троцкого-Бронштейна, намеревавшегося бросить Россию в топку всепланетарного революционного процесса.

Не особо задерживаясь на 1930-х годах, Тараскин перешел ко Второй мировой войне, которую СССР под руководством Сталина выиграл. Президент отметил, что во время войны «проводилось несколько интересных международных встреч», в том числе и Бреттон-Вудские соглашения, «в ходе которых был решен вопрос о финансовой системе на планете Земля».

Но и после Второй мировой Союзу ССР не дали жить спокойно. Запад развязал холодную войну, «известную как доктрина 20/1». При этом супостаты понимали, что время работает не в их пользу. «Знаменитый американский экономист Леонтьев еще в 1972 году сделал соответствующие расчеты по экономике тогдашних государств, и они показывали, что к 2000 году, при сохранении всех тенденций, СССР станет окончательно доминирующим субъектом на планете Земля во всех отношениях — и в финансовых, и в промышленных, и во всех возможных», — констатировал Тараскин.

Поэтому враги решили «уничтожить этот юридический субъект», для чего было решено лишить его органов власти. Интересно, что начал это делать, по мнению Тараскина, предатель Андропов, но не успел, потому что испугался. «Любой честный офицер, разоблачивший этот заговор, мог на месте уничтожить заговорщиков и после наверняка стал бы героем нашей страны. Поэтому такая опасность дамокловым мечом висела над заговорщиками», — сказал президент.

Горбачева и Ельцина это, однако, не остановило. Тараскин призвал не верить в «сказки» о том, что у распада СССР были естественные причины. «Вспомним слова товарища Сталина, который говорил, что у каждой проблемы есть конкретная фамилия, имя и отчество», — многозначительно заметил он.

Интересно, что, согласно его концепции, СССР развалился вовсе не после подписания Беловежских соглашений, а когда Госсовет (антиконституционный, по мнению Тараскина, орган) упразднил большую часть министерств страны. Впрочем, Беловежские соглашения тоже сыграли свою роль: их текст (подлинный, чистовой экземпляр — прим. «Ленты.ру») был утерян, а в нем-то как раз и описывались преференции и откаты всем участникам намеренного развала страны, которые им выделили их западные кураторы. Окончательная победа сил зла произошла в 1993 году, когда Ельцин расстрелял парламент.

Кстати, если верить Тараскину, Ельцин никогда не был президентом Российской Федерации:

— В 1996 году Ельцин избирался на второй срок в Российской Федерации, хотя, напомню вам, в РФ он никогда президентом не был, — говорил Тараскин. — Он изначально избирался в РСФСР и как только он изменил название юридического лица, должна была пройти полная перерегистрация этого юрлица, и в том числе выборы. Если кто-то меня не до конца понимает и кто-то считает, что РСФСР и РФ — одно и то же, рекомендую следующие действия. Берете ручку, берете собственный паспорт, исправляете одну букву в имени и пытаетесь пройти таможню. У вас это не получится, потому что любое изменение в названии вас как физического лица автоматически делает вас непричастным к этому документу. Поэтому при изменении названия юрлица требуется полная перерегистрация, а в случае государства и переизбрание руководителя.

Впрочем, по словам Тараскина, никакой Российской Федерации тоже не существует, поскольку в конституции РФ написано, что она действует на всей территории Российской Федерации. «Но ни одного документа о наличии у Российской Федерации какой-либо территории не существует, потому что получить территорию она могла только от предыдущих субъектов. Таких документов в природе нет», — заключил президент СССР.

Вот и получается, что единственным законным правовым субъектом на территории современной России является только Советский Союз. Да и во всем мире! Ведь все остальные государства были созданы или административным путем, или путем захвата территорий, и только СССР — волей своего народа.

К тому же, поскольку, как считает Тараскин, активы Советского Союза были вывезены за границу, их следует вернуть, а за каждый день их пребывания за рубежом взыскать соответствующие пени и штрафы. Если сосчитать их все, то получится, что всех ресурсов мира не хватит на их выплату, а значит все станут банкротами, а СССР должен воцариться на территории всего мира.

Все просто, и скоро так оно и будет, ведь вот она, законная власть страны, которая уже 8 лет успешно действует.

Завершив первую часть своей речи, Тараскин заочно вручил грамоты всем членам Госсовета, а также Путину и Медведеву за то, что они «вольно или невольно участвовали в процессе возрождения нового субъекта права на планете Земля».

При этом Тараскин выделил три группы предателей родины: Керенский и Ленин, Ельцин и Горбачев, Путин и Медведев. Он отметил, что четверо из них учились в Санкт-Петербургском государственном университете на юрфаке. «Эта тенденция неслучайна, ведь Петербург основал один из одиозных членов команды Романовых, Захарьевых, Юрьевых, Гольштейнов-Готторпских и Виндзоров — Петр I, — сказал президент. — Это и есть тот самый центр, где концентрируются силы, готовящие те самые кадры, подрывающие силу и жизнестойкость нашей страны».

— А вам не кажется, что у нас у власти одна и та же нация, или как это назвать?.. — спросил Тараскина пожилой мужчина из зала.

— Жиды! — уточнил другой.

Тараскин ответил, что в любой общности есть герои и преступники, и обвинять всю нацию нельзя.

Лучше всего, конечно, пять звездочек

На этом мероприятие не закончилось. Объявив, что 25 января теперь станет новой точкой отсчета в календаре, Тараскин рассказал, что по-настоящему новый год надо праздновать в день весеннего равноденствия. Об этом даже говорят названия месяцев. «Мы отмечаем новый год в конце десятого месяца, ведь „дека“ по-латински „десять“, „септа“ — „семь“, „окта“ — восемь. Но в современном календаре декабрь почему-то двенадцатый месяц, октябрь — десятый, хотя в названии написано, что он восьмой», — отметил президент СССР.

— Еще один пример того, насколько мы заблуждаемся, — продолжил он. — Привязки ко времени как таковому тоже не существует. Мы исчисляем время следующим способом: вращением Земли вокруг собственной оси, за 24 часа. 24 часа, если их умножить на 60, получаем количество минут. В полном круге 360 градусов. Если посчитать количество минут в круге, то получится 360 умножить на 60. Первое соотношение меньше второго в 15 раз. Минута, которая идет на ваших часах, в 15 раз медленнее, чем минута по факту. Несмотря на то что время мы измеряем оборотами планеты Земля. Она совершает оборот, 360 градусов. В каждом градусе — 60 минут, 360 на 60 и делим на 24 — получается 15. Таким образом, даже время, которым мы с вами пользуемся, не соответствует действительности, не привязано к тому, что существует в действительности, не привязано к оборотам планеты Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца.

Собравшиеся внимательно слушают, одобрительно кивают головами, многие поддакивают…

Делается же все это, по мнению Тараскина, далеко неспроста, а для того, чтобы граждане СССР «не могли себя правильно позиционировать в пространстве и времени, не имея точной позиции в системе координат, нельзя решить ни одной задачи».

Эта информация заставила корреспондента «Ленты.ру» тоже задуматься над проблемой времени. «Что же получается, — размышлял он, — в круге 360 градусов. Некрасиво как-то и не логично. До 400 не хватает всего сорок! А в чем сорок градусов? Правильно! В водке! Таким образом, получается, что в круге должно быть ровно десять бутылок водки, но одной не хватает! А что происходит в России, когда одной не хватает? Вот…» Потрясенный этим откровением, корреспондент «Ленты.ру», как только мероприятие подошло к концу, поспешил задать Сергею Тараскину все накопившиеся за время встречи вопросы.

Наша сила в нашем поле

«Лента.ру»: На каком основании вы считаете себя исполняющим обязанности президента СССР?

Тараскин: Я сегодня же сообщил, что, согласно собственной воинской присяге как офицер Союза ССР занял место дезертировавшего с этого поста главнокомандующего, Михаила Горбачева. Я присягал служить своей родине, и я это делаю. Моим юридическим основанием является моя присяга.

Вы говорили, что Ленин, фактический основатель СССР, — западный агент…

Все привязывают крупные правовые субъекты к конкретным людям. Но вы же понимаете, что в таком большом государстве всегда было достаточно и подлецов, и предателей, и героев, и кого угодно. Нельзя привязывать личность, которая вам нравится или не нравится, ко всему субъекту.

СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Вы почти ничего не говорили о социализме, что это слово вообще для вас значит?

Социализм от слова «социум». Человеку без социума жить невозможно. Вы не можете производить нужное вам количество продуктов для жизни. Вы вынуждены находиться в социуме, который обеспечивает вас теми продуктами, которые он производит, а вы, в свою очередь, даете ему тот продукт, который вы производите.

В вашем Союзе ССР будет плановая экономика?

Обязательно будет. Разве можно создать что-то не планируя? Даже кирпич без плана произвести нельзя, а как управлять гигантской территорией без плана?

То есть, идеи Маркса вам близки?

Нет. Абсолютно не близки.

Так на какой идеологии вы основываетесь, говоря о социализме?

Честь, совесть, справедливость. Вот основные понятия, на которых должно базироваться любое общество.

Это для вас социализм?

Это не социализм, а любое нормальное общество. Социальная структура, от которой произошло слово «социализм».

Значит, в понятие «социалистический» вы просто вкладываете значение «общественный»?

Да, социалистические республики — это общественные, вы правильно говорите. Если вы не учитываете общественного интереса, то не сможете создать никакого сложного продукта. В одиночку никто не может добывать, скажем, металл…

Фактически, это же созвучно идеям Маркса, почему же вы с ним не согласны?

Дело в том, что все эти идеи направлены только на разделение общества. А мы наоборот устраняем все виды границ. То есть, кто готов жить по чести, совести и справедливости — тот наш. Кто не готов — тот не наш. Принцип очень простой — ты являешься частью системы, а она дает тебе все необходимое. Вы во взаимной выгоде работаете друг на друга. Остальное — фантазии.

Вы тепло отзывались о Сталине. Считаете, что при нем было построено общество чести, совести и справедливости?

Нет. Сталин, прежде всего, находился в архисложных условиях. Он не смог реализовать своего потенциала, у него не хватило на это ни сил, ни времени. На самом деле, его потенциал нам неизвестен, у него был очень короткий срок, небольшое время перед войной и несколько лет после. Мы только знаем, что он вел страну по пути созидания.

И более-менее навел порядок?

Есть очень много моментов, которые связаны с международной политикой. Некоторые секреты Сталина до сих пор пытаются разгадать многие экономисты. Один из главных — как он провел индустриализацию страны. Дело в том, что денег таких не было в ней, и разница эта составляла десять раз. Если бы мы индустриализацию проводили за счет собственных ресурсов, то провели бы только десятую ее часть.

То есть, его финансировали извне?

Нет. Он взаимодействовал со структурами Российской империи, которые в тот момент действовали на территории СССР, при Сталине. Она действует и сейчас.

Кто ее представлял?

На тот момент — Николай II.

Так его же расстреляли…

Он пережил Сталина.

В смысле?..

Посмотрите внимательно процедуру захоронения останков Николая II и поймете, что это не царя хоронят. Когда вы знаете, кого хороните, то всегда называете имя. Хотя бы во время отпевания. Но ни одно имя во время захоронения не было названо. Поэтому хоронили останки неких до конца не идентифицированных людей.

Ладно, а после смерти Николая II кто представлял Российскую империю на территории СССР? Или она прекратила свое существование?

Нет, не прекратила, и мы с вами являемся теми людьми, которые, при определенных правовых навыках, могут действовать в интересах Российской империи. Все мои бабушки и дедушки родились в Российской империи. Я являюсь их законным внуком. Я могу представлять их интересы как законный наследник. Вы можете представлять интересы своих предков, восстановив их документы, появившись в правовом пространстве Российской империи, и совершать в нем некие действия. Но для этого вы должны понимать правовой алгоритм.

Насколько я понимаю, вы еще являетесь исполняющим обязанности императора Российской империи…

Да, и Российской империи, и Царства Русского, и Киевской Руси, и Великой Тартарии, до самого начала, до последнего правового субъекта. Последний правовой субъект, который нам известен, — это Киевская Русь, потому что вечевым способом был избран Святослав.

Ясно. И как вы собираетесь восстанавливать «законный порядок на территории Союза ССР»?

Очень простым образом. За восемь лет мы тему СССР перевели из небытия на первый ряд обсуждаемых. Если вы посмотрите, то сейчас значительную часть медийного пространства в интернете занимает тема СССР.

Но о вас же практически никто не знает.

Не важно. Я не себя раскручиваю, мне вообще эта должность не нужна. Мне нужен процесс, который запустит право и который станет необратимым. А за счет того опыта, который я накопил, я могу себя применить в очень многих сферах.

И каким образом все это произойдет?

В любом случае в ближайшее время объявят о возрождении СССР.

Я думаю, что это сделает сама Российская Федерация.

Но вы же говорили, что Российская федерация — это оккупанты.

Им деваться просто некуда. Вы же знаете, что произойдет второго февраля?

Конечно, мой день рождения.

Нет, второго февраля должны быть опубликованы все данные на 50 тысяч чиновников Российской Федерации, которые имеют счета и активы за рубежом.

Кто их опубликует?

По поручению Конгресса спецслужбы США готовят этот список.

У вас есть сведения, что именно 50 тысяч?

Это официальная информация, мы все это знаем. Конгресс США дал поручение спецслужбам подготовить списки людей, которые незаконно вывозили активы с нашей территории. Когда они будут опубликованы, начнется международное преследование этих лиц. А поскольку эти лица занимают всю верхнюю систему управления, у них не будет правовой ниши для существования. Для СССР они преступники, для международного сообщества — преступники. Единственным законным способом их легализации будет объявление о возрождении Советского Союза и активное участие в этом процессе. Либо они будут сотрудничать с законными властями и получат какие-то преференции — возможно, даже амнистию.

Получается, благодаря Америке будет восстановлен СССР?

Нет. Дело в том, что Америка тоже использует деньги СССР. Вы же знаете, что учредителем ФРС является Российская империя? Это право перешло в СССР. Поэтому мы как граждане Советского Союза являемся соучредителями Федеральной резервной системы, и Америка сейчас находится в крайне затруднительном положении. Все эти триллионы, которые они собираются у кого-то конфисковать, — они не могут это сделать потому, что у них нет документов. Недавно сюда приезжал саудовский король — знаете, зачем?

С официальным визитом, вроде. Что-то про нефть и вооружение. А, по-вашему, зачем?

С чего это вдруг он сюда с официальным визитом поедет? Он приезжал поговорить насчет золотых сертификатов Российской империи. Выяснил, что современное руководство России не имеет к ним никакого отношения, и спокойно уехал к себе на родину. Потому что двадцать саудовских принцев арестованы с сертификатами Российской империи. Нельзя использовать документы, которые тебе не принадлежат. Если ты полномочное лицо и от имени Российской империи привозишь документ, тогда ты человек, который находится в рамках права. А если ты где-то украл или каким-то непонятным образом раздобыл документ, не имеющий отношения к тебе, и пытаешься по нему получить деньги, отоварить — ты же никак в нем не прописан. Скандал вокруг золотых сертификатов — вот причина визита.

Каким вы видите этот будущий всемирный СССР?

Он уже описан в повести «Прививка совести». Вот там описана нормальная страна, где каждый гражданин выполняет все государственные дела. Он является честью, совестью и частью государства.

Горизонтальное общество, грубо говоря?

Ну да. Вы, любой человек, насколько можете, должны участвовать в жизни государства. Вы видите преступление — обязаны его пресечь всеми возможными способами. Не важно, какое оно. А для этого нам нужен только коллективный договор. Не важно, капитализм тут, социализм, африканизм… Не существует никакой разницы, какой договор вы возьмете за основу. Если все будут жить по чести и совести, у вас будет идеальное государство. В Швеции капитализм? Капитализм, но больше похоже на коммунизм.

В Швеции европейская социал-демократия.

Нет, больше это похоже на коммунизм, там очень равномерное распределение благ.

Так социал-демократия это и предполагает.

В Индии капитализм? Капитализм. Но больше похоже на рабовладельческий строй вперемешку с первобытно-общинным. И тут капитализм, и там. Вопрос не в том, как это называется, вопрос в том, какими законами и посылами руководствуются в системе управления. Вы можете назвать самыми красивыми словами общество, в котором будут жить одни людоеды, и наоборот.

И как это общество строить будем?

Сейчас не нужно человека прогонять через университет. Сейчас мы можем сделать трансляцию по интернету, и идея одного человека завладеет миллионами. Есть техническая возможность одному обучить миллионы.

Поэтому сейчас и осуществляется переход. Мы достигли такой фазы развития, когда эти процессы делаются в автоматическом режиме. Три-четыре процента работающих людей на территории государства обеспечивают его всем необходимым. Женщин мы автоматически исключаем из этого процесса, они должны работать только по желанию. В Арабских Эмиратах женщины не работают. Они как-то пострадали от этого?

А чего сразу женщины? Может, мужчинам тоже не хочется работать!

Есть правильные алгоритмы. Каждый должен выполнять свою функцию. Когда из женщины делаете надзирателя, то ломаете общество через колено! Это неестественно для внутренней среды. Женщина не может доминировать как учитель. Нельзя делать как в наших школах, где абсолютное большинство преподавателей — женщины.

Так не идут мужчины в школы.

Придут! Мы хотим построить общество, где каждый человек… Вот как в семье. Вы же ребенка за то, что он не подмел полы, еды не лишаете? В обществе каждому выдается карт-бланш: вот тебе полное обеспечение, но к этому обеспечению прилагается ответственность в сто раз выше, чем была.

Корреспондент «Ленты.ру» вышел из дверей зала окрыленным. Ему грезились картины футуристических городов, румяные доярки и мускулистые улыбающиеся рабочие. Но зимняя мгла брала свое, и постепенно светлое будущее улетучилось из его разума. Его заменила зимняя депрессия и желание вызвать бригаду санитаров скорой психиатрической помощи. Оставалось только решить, кому…