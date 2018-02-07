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В Европе оценили вероятность войны с Россией
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В Европе оценили вероятность войны с Россией 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret
Вероятность войны России и Европы растет, об говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Пересказ текста приводит Express.co.uk.
В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.
"В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне", — говорится в докладе.
Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел, считают авторы доклада.
В "До края и обратно?" отмечается, что ряд стран-членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в "прямой конфронтации" с Брюсселем.
Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.
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