В Европе оценили вероятность войны с Россией

Вероятность войны России и Европы растет, об говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Пересказ текста приводит Express.co.uk.

"В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне", — говорится в докладе. В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.

Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел, считают авторы доклада.

В "До края и обратно?" отмечается, что ряд стран-членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в "прямой конфронтации" с Брюсселем.