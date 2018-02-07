Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала кандидатом на должность главы государства Сергея Бабурина, баллотирующегося от партии «Российский общенародный союз».
Как сообщает РИА Новости, на заседании Центризбиркома было принято постановление о регистрации Бабурина кандидатом, а также ему вручили соответствующее удостоверение.
Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова кандидатами на пост президента России.
Выборы президента России пройдут 18 марта.