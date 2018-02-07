Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента

ЦИК зарегистрировала Бабурина кандидатом на пост президента России

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) России зарегистрировала кандидатом на должность главы государства Сергея Бабурина , баллотирующегося от партии «Российский общенародный союз».

Как сообщает РИА Новости, на заседании Центризбиркома было принято постановление о регистрации Бабурина кандидатом, а также ему вручили соответствующее удостоверение.

Выборы президента России пройдут 18 марта.