Штаб Явлинского привлечет 50 тысяч волонтеров

"Мы сосредоточили внимание на гражданских активистах и людях, которым не все равно и которые понимают, что если они сами не придут на эти выборы, не приведут еще своих людей вокруг них, то ничего не изменится. Сосредоточим внимание на общении — от человека к человеку. Активных волонтеров — у нас стоит задача 50 тысяч", — сказал Рыбаков. Штаб кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского планирует привлечь порядка 50 тысяч волонтеров для агитации за своего выдвиженца, которая будет выстраиваться на живом общении, сообщил в среду РИА Новости глава предвыборного штаба, зампред партии Николай Рыбаков

Он отметил, что штаб не будет в эту кампанию делать упор на стандартных методах агитации. "Мы будем привлекать именно людей, чтобы они разговаривали с другими людьми и убеждали их голосовать за нашего кандидата и вели их на избирательные участки", — пояснил глава штаба.

"Это люди, которые уже поддержали его. Сколько из них готовы будут стать волонтерами и пойти дальше, мы узнаем за ближайшую неделю, потому что мы будем сейчас с этим работать", — рассказал Рыбаков. Рыбаков добавил, что в ходе сбора подписей существовавшая база сторонников Явлинского возросла примерно со 150 тысяч до 300 тысяч человек. Однако, по его словам, пока трудно сказать, сколько удастся привлечь активных волонтеров.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства пройдут 18 марта.