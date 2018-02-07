В интервью Собчак не нашли нарушений

ЦИК не нашел нарушений в интервью Собчак Познеру на Первом канале

Центризбирком России пришел к выводу, что Первый канал не нарушил закон, выпустив в эфир интервью кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак в программе "Познер".

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что в Центризбирком поступила претензия к эфиру на Первом канале с участием Собчак, которая дала интервью журналисту Владимиру Познеру в программе "Познер". Интервью вышло в эфир 29 января.

Гришина сообщила в среду на заседании ЦИК, что "данная программа не подпадает под категорию "информационная программа". Соответственно, на нее не распространяется требование закона о равном освещении деятельности всех кандидатов в информационных блоках.

Вместе с тем в законе о выборах президента указано, что СМИ имеют право "в рамках информирования избирателей выпускать в эфир передачи с участием кандидатов", подчеркнула Гришина.