Путин отчитался о своих доходах

Опубликованы доходы Путина за шесть лет

Общая сумма доходов Путина за шесть лет составляет около 38,5 млн рублей. Источниками дохода стали зарплата в администрации президента , прибыль от вкладов в банках и военная пенсия, сообщается на сайте ЦИК.

На счетах в банке у него хранятся около 13,8 млн рублей, всего счетов 13. У Путина также есть 230 акций в банке «Санкт-Петербург»

По декларации, Путину принадлежит квартира площадью 77 кв.м. и гараж площадью 18 кв.м. в Санкт-Петербурге.

У действующего президента имеется три легковых авто: два ГАЗа 21М, выпущенных в 1960 и 1965 году соответственно, ВАЗ-2121 «Нива», выпущенный в 2009 году, а также автомобильный прицеп «Скиф».

Также в декларации указано, что Путину в бессрочное пользование отдана квартира площадью 153 кв.м. в Москве.

Ранее во вторник Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента. В его поддержку было собрано 1,5 млн подписей вместо необходимых 300 тыс.