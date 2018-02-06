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Путин отчитался о своих доходах
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Опубликованы доходы Путина за шесть лет 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Центризбирком России обнародовал декларацию кандидата в президенты Владимира Путина, где есть сведения о его доходах за последние шесть лет.
Общая сумма доходов Путина за шесть лет составляет около 38,5 млн рублей. Источниками дохода стали зарплата в администрации президента, прибыль от вкладов в банках и военная пенсия, сообщается на сайте ЦИК.
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На счетах в банке у него хранятся около 13,8 млн рублей, всего счетов 13. У Путина также есть 230 акций в банке «Санкт-Петербург».
По декларации, Путину принадлежит квартира площадью 77 кв.м. и гараж площадью 18 кв.м. в Санкт-Петербурге.
У действующего президента имеется три легковых авто: два ГАЗа 21М, выпущенных в 1960 и 1965 году соответственно, ВАЗ-2121 «Нива», выпущенный в 2009 году, а также автомобильный прицеп «Скиф».
Также в декларации указано, что Путину в бессрочное пользование отдана квартира площадью 153 кв.м. в Москве.
Ранее во вторник Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента. В его поддержку было собрано 1,5 млн подписей вместо необходимых 300 тыс.
31 января Центризбирком завершил прием подписей в поддержку претендентов на президентский пост. Осталось восемь кандидатов, кроме Путина: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов («Партия роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).
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