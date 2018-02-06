Явлинский рассказал о своей предвыборной программе 

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский провёл встречу со своими доверенными лицами, в ходе которой заявил, что его предвыборная программа может изменить ситуацию в России. По его словам, предвыборная программа ориентирована на решение проблем бедности, передаёт ТАСС.
«Она (программа. — RT) о том, что нужно создать в России, и это можно сделать, самую современную, работоспособную, эффективную, конкурентоспособную экономику», — сказал он.
По мнению политика, ещё одной задачей является «создание внутреннего спроса. Он отметил, что также необходимо открыть „страну для инвестиций“.
»А далее — изменить приоритеты бюджета», — добавил Явлинский.
Ранее стало известно, что избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров и единомышленников кампании.
30 января Явлинский представил в Центризбирком подписи для регистрации на президентских выборах.
ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на выборах президента России.