Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на выборах президента России.

Ранее стало известно, что избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров и единомышленников кампании.

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