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Жалобу Грудинина на телеканалы отклонили
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ЦИК РФ отказал Грудинину в удовлетворении жалоб на телеканалы 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Центризбирком России на заседании в среду отказал кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину в удовлетворении 37 жалоб на негативное, по его мнению, освещение его деятельности на телеканалах.
Как пояснила журналистам секретарь комиссии Майя Гришина, возглавляющая рабочую группу ЦИК по информационным спорам, в Центризбирком поступило 37 жалоб от Грудинина, последняя из которых пришла 19 февраля. Все они были рассмотрены рабочей группой 20 февраля.
Гришина отметила, что все жалобы "написаны по шаблону", а доводы, содержащиеся в них, "в принципе не соответствуют действительности". По ее словам, кандидат предложил Центризбиркому "пересмотреть весь эфир".
"В принципе непонятны претензии к СМИ. Речь шла о том, что СМИ не имеют права публиковать информацию, которая кажется кандидату негативной, даже если эта информация соответствует действительности", — сказала она. "По сути, кандидату не нравилась некоторая информация в некоторых сюжетах из множества, и он считал, что в данной ситуации мы должны наказать СМИ", — добавила Гришина.
Накануне рабочая группа ЦИК по информационным спорам при проведении президентской избирательной кампании рассмотрела жалобы Грудинина на освещение его деятельности рядом телеканалов: Первый канал, "Россия 1", РЕН ТВ, НТВ, "ТВ Центр". Как сообщила Гришина после заседания группы, сюжеты, на которые жаловался кандидат, были показаны в различных новостных и информационно-аналитических выпусках в период с 25 января до 14 февраля. Грудинин посчитал, что эти сюжеты порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, и попросил предоставить ему возможность воспользоваться нормой закона и получить эфирное время для возражений.
Рабочая группа направила претензии кандидата на телеканалы, которые не усмотрели в сюжетах нарушений и оснований для того, чтобы предоставить кандидату дополнительное эфирное время для разъяснений. Рабочая группа в свою очередь также изучила указанные в обращениях сюжеты и решила отказать в удовлетворении жалоб.
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