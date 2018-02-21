Жалобу Грудинина на телеканалы отклонили

ЦИК РФ отказал Грудинину в удовлетворении жалоб на телеканалы

Как пояснила журналистам секретарь комиссии Майя Гришина , возглавляющая рабочую группу ЦИК по информационным спорам, в Центризбирком поступило 37 жалоб от Грудинина, последняя из которых пришла 19 февраля. Все они были рассмотрены рабочей группой 20 февраля.

"В принципе непонятны претензии к СМИ. Речь шла о том, что СМИ не имеют права публиковать информацию, которая кажется кандидату негативной, даже если эта информация соответствует действительности", — сказала она. "По сути, кандидату не нравилась некоторая информация в некоторых сюжетах из множества, и он считал, что в данной ситуации мы должны наказать СМИ", — добавила Гришина. Гришина отметила, что все жалобы "написаны по шаблону", а доводы, содержащиеся в них, "в принципе не соответствуют действительности". По ее словам, кандидат предложил Центризбиркому "пересмотреть весь эфир".

НТВ, Накануне рабочая группа ЦИК по информационным спорам при проведении президентской избирательной кампании рассмотрела жалобы Грудинина на освещение его деятельности рядом телеканалов: Первый канал, "Россия 1", РЕН ТВ "ТВ Центр" . Как сообщила Гришина после заседания группы, сюжеты, на которые жаловался кандидат, были показаны в различных новостных и информационно-аналитических выпусках в период с 25 января до 14 февраля. Грудинин посчитал, что эти сюжеты порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, и попросил предоставить ему возможность воспользоваться нормой закона и получить эфирное время для возражений.

Рабочая группа направила претензии кандидата на телеканалы, которые не усмотрели в сюжетах нарушений и оснований для того, чтобы предоставить кандидату дополнительное эфирное время для разъяснений. Рабочая группа в свою очередь также изучила указанные в обращениях сюжеты и решила отказать в удовлетворении жалоб.