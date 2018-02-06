Избирательный штаб Явлинского начал регистрацию волонтеров

"С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация людей, волонтеров, по всей стране, которые и составят это движение за перемены. Наша задача прийти в каждый дом в нашей стране, в каждую квартиру, к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят нашей стране стать лучше", — сказал Рыбаков во вторник в ходе встречи. Явлинский во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами для обсуждения своей предвыборной программы.

"И одно из основных событий — это встреча наша с вами, встреча тех людей, которые являются каркасом всего будущего мощного движения, построенного на основе инициативы доверенных лиц, которые создали общественный штаб избирательной кампании Григория Явлинского", — отметил Рыбаков. Он подчеркнул, что те люди, которые поддержали участие Явлинского в президентской кампании — это основа "мощного движения за перемены в нашей стране, которое зарождается именно сейчас".

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" еще в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы главы государства России пройдут 18 марта.