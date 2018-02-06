«Грудинин пытается виртуозно „проиграть выборы“

Эксперты упрекнули Грудинина в попытках виртуозно «проиграть выборы»

Во вторник в пресс-центре «Росбалт» прошла презентация доклада Института глобализации и социальных движений (ИГСО) «Выборы 2018 года и кризис в КПРФ», в которой участвовал один из авторов доклада, публицист Анатолий Баранов и директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Конечно, цель Грудинина — проиграть выборы. Это главная задача КПРФ. КПРФ виртуозно проигрывает выборы, любые кампании уже много лет подряд. Это, так сказать, их работа», — отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД Борис Кагарлицкий. Так что ей понадобился «человек, который в условиях растущего недовольства будет гарантированно проигрывать», — подчеркнул он. Участники презентации обсудили выдвижение бизнесмена Павла Грудинина кандидатом от КПРФ на президентских выборах, напомнив, что у одних избирателей эта кандидатура вызвала энтузиазм, а другие, напротив, увидели в нем неподходящую — не только для КПРФ, но и для всего левого движения России фигуру.

Чтобы в этом убедиться, достаточно внимательнее посмотреть на Грудинина и его команду, указал собеседник. По его словам, кампания ведется скучно, «речи унылые, глаза тусклые». На этом фоне Кагарлицкий призвал вспомнить, к примеру, как выступают кандидат от левых во Франции Жан-Люк Меланшон, лидер британских лейбористов Джереми Корбин либо американский левый политик, сенатор Берни Сандерс . У настоящего кандидата, который борется за массового избирателя «мгновенно возникает эмоциональная связка с толпой, глаза в глаза», — подчеркнул собеседник.

Выступавший на презентации публицист Анатолий Баранов добавил: когда Грудинин раздает красивые обещания, он никогда не поясняет, как этого можно добиться, словно и не собирается ничего добиваться на самом деле. В итоге, остается впечатление одних пустых слов. Кроме того, сдержанные выступления Грудинина создают впечатление, что он старается «не выйти за флажки», то есть за рамки сценария, указал собеседник.

«КПРФ как бы формализовала Грудинина на своем съезде. Но предложение было внешнее», — считает Баранов. В беседе с газетой ВЗГЛЯД Баранов добавил: на фоне растущей критики в свой адрес Грудинин мог бы себя позиционировать как Робин Гуд, который отбирает деньги у богатых, отдает их бедным и плюет на все нормы. «Но он, видите, застегнут на все пуговицы. Говорит обтекаемо», — подчеркнул собеседник, посетовав, что Грудинин уклоняется даже от прямых выпадов в адрес власти.

По его словам, Грудинин, заявляя, что он кандидат в президенты, «на самом деле уже много лет спит и видит как бы стать главой не более чем Ленинского района Подмосковья. Потому что Ленинский район — это очень вкусно», — подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что предыдущий глава района Василий Голубев стал губернатором Ростовской области, а такие перспективы, когда из района «пересаживаются в губернаторы» не могут не прельщать Грудинина, указал Баранов.

Хотя некоторые издания предположили, что Грудинин хочет возглавить Подмосковье, но «нет, Московская область — не по Сеньке шапка. Речь идет о Ленинском районе», — уверен собеседник. Он напомнил, что на его территории находится Видновский таможенный пост, а это «золотая посуда», а также территории под застройку.

Баранов добавил, что Грудинин, может занять второе место по итогам выборов, но вряд ли с громким результатом. Сейчас ВЦИОМ ФОМ дают ему от 6% до 8%, — резюмировал собеседник.

Кагарлицкий, между тем, указал, что назначение Грудинина кандидатом отпугивает от КПРФ ее ядерный электорат. Он занял то место, которое должен был бы занимать настоящий левый кандидат.

«Но при этом он сам не является левым и более того, является вопиющим воплощением того, против чего левые всегда боролись», — указал эксперт. По его словам, «от левых выпустили классического буржуа».

Естественно «это вызывает взрыв, негодование, обиды» среди представителей левого фронта, указал Кагарлицкий.