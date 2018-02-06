Грудинин пообещал сбрить усы

Грудинин заключил пари с Дудем

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если за его кандидатуру на выборах проголосует менее 15% избирателей.

Грудинин и Дудь поспорили о пользе усов во время интервью, которое сегодня, 6 февраля, появилось на YouTube-канале журналиста «ВДудь»

По словам директора Совхоза им. Ленина, усы он носит всю жизнь и не видит смысла их сбривать. Однако после уговоров Дудя Грудинин согласился заключить пари, что сбреет растительность в том случае, если наберет на выборах менее 15% избирателей.