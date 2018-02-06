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Грудинин пообещал сбрить усы
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Грудинин заключил пари с Дудем 

Рамблер 3 часа назад
Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если за его кандидатуру на выборах проголосует менее 15% избирателей.
Грудинин и Дудь поспорили о пользе усов во время интервью, которое сегодня, 6 февраля, появилось на YouTube-канале журналиста «ВДудь».
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По словам директора Совхоза им. Ленина, усы он носит всю жизнь и не видит смысла их сбривать. Однако после уговоров Дудя Грудинин согласился заключить пари, что сбреет растительность в том случае, если наберет на выборах менее 15% избирателей.
Если же за кандидата от КПРФ проголосуют больше 15%, Юрий Дудь пообещал побриться наголо. После того, как собеседники ударили по рукам, Грудинин признался, что без усов его еще никто не видел.
 Ещё 4 источника 
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