Грудинин пообещал сбрить усы

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если за его кандидатуру на выборах проголосует менее 15% избирателей.
Грудинин и Дудь поспорили о пользе усов во время интервью, которое сегодня, 6 февраля, появилось на YouTube-канале журналиста «ВДудь».
По словам директора Совхоза им. Ленина, усы он носит всю жизнь и не видит смысла их сбривать. Однако после уговоров Дудя Грудинин согласился заключить пари, что сбреет растительность в том случае, если наберет на выборах менее 15% избирателей.
Если же за кандидата от КПРФ проголосуют больше 15%, Юрий Дудь пообещал побриться наголо. После того, как собеседники ударили по рукам, Грудинин признался, что без усов его еще никто не видел.