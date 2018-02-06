Россию попросили выбрать «другой курс»

Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако российской стороне стоит «выбрать другой курс развития». Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«У нас есть общие интересы по целому ряду направлений. Наши двусторонние контакты развиваются, мы надеемся вскоре вернуться к нормальному продвижению взаимоотношений между нашими странами, гражданами и компаниями», — сказал он.
По его словам, для этого российской стороне важно поменять свой «курс».
«Но позвольте отметить, что для этого необходимо, чтобы России выбрала другой курс развития», — добавил он.
Министр подчеркнул, что у Дании и России «есть направления, в которых» существуют общие взгляды.
«Это арктические вопросы. Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в этой области», — заключил он.
Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили рассказал, что страны арктического региона не видят в России военной угрозы.