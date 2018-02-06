Ещё
Россию попросили выбрать «другой курс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Дании призвал Россию выбрать «другой курс» для дальнейшего сотрудничества 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако российской стороне стоит «выбрать другой курс развития». Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«У нас есть общие интересы по целому ряду направлений. Наши двусторонние контакты развиваются, мы надеемся вскоре вернуться к нормальному продвижению взаимоотношений между нашими странами, гражданами и компаниями», — сказал он.
По его словам, для этого российской стороне важно поменять свой «курс».
«Но позвольте отметить, что для этого необходимо, чтобы России выбрала другой курс развития», — добавил он.
Министр подчеркнул, что у Дании и России «есть направления, в которых» существуют общие взгляды.
«Это арктические вопросы. Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в этой области», — заключил он.
Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили рассказал, что страны арктического региона не видят в России военной угрозы.
RT на русском: последние новости
Делегация немецких депутатов назвала себя друзьями Крыма В Эстонии заявили о завершении разметки границы с Россией Явлинский рассказал о своей предвыборной программе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25428
Украина приступила к реинтеграции Донбасса258
Россию лишили ракетных кораблей104
В Москве задержан фетишист из Турции40
Уолл-стрит в панике319
Видео
00:36
МИД выступил с предупреждением к россиянам
Общество Политика
00:11
Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:32
Поезд МЦК проехал сквозь лавину снега и остался цел
Новости Москвы
01:47
«Кто еще должен был плевать ей в лицо?»
Шоу-бизнес Статьи
00:47
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
Армия Ближний Восток
00:24
Атаку «ожившего» волка на охотника сняли на видео
Происшествия
00:58
Экстремал прокатился на горных лыжах по столице
Новости Москвы
00:28
«Самое неловкое видео» из жизни Трампа насмешило соцсети
В мире США
01:36
Россиянка готовится к полету на Марс. В один конец
Наука и техника Статьи
01:30
Погибший пилот Су-25 получил звание Героя России
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение