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ЦИК обнародует точное число избирателей до выборов
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ЦИК обещает обнародовать точное число избирателей до выборов-2018 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала не суммировать численность избирателей в РФ и проживающих за рубежом, поскольку пока не решена проблема двойного учёта граждан, но пообещала обнародовать точное число избирателей в начале марта, до голосования на выборах президента РФ.
"В начале марта, до выборов, цифру, которую мы выверим, обязательно обнародуем и озвучим", — сказала Памфилова на заседании ЦИК во вторник.
Она напомнила, что по состоянию на 1 января 2018 года численность избирателей на территории РФ составила 108 миллионов 968 тысяч 869 человек, за пределами РФ численность избирателей, по данным консульского учета МИД России, составляет 1 миллион 875 тысяч 408 человек, и 13 851 человек зарегистрировано в городе Байконур.
"Численность избирателей на территории РФ и численность избирателей за рубежом нельзя складывать, суммировать, ни в коем случае этого делать нельзя, так как значительное число граждан — сотни тысяч, которые стоят на консульском учете, — зарегистрированы также на территории РФ. Это очень сложная и во многом объективная проблема так называемых "двойников", — уточнила глава ЦИК, добавив, что решение этой проблемы пытаются найти.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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