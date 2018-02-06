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В ЦИК высказались о сомнениях при проверке подписей
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Памфилова: сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Абсолютно все сомнения при проверке подписей кандидатов на пост президента РФ трактовались в их пользу, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"ЦИК России закончил проверку подписей избирателей, которые были представлены кандидатами на должность президента РФ. Проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов. Абсолютно все сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов", — сказала Памфилова перед заседанием ЦИК во вторник.
Для регистрации на выборах-2018 кандидату от непарламентской партии нужно было представить не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, а самовыдвиженцу — минимум 300 тысяч.
У каждого кандидата методом случайной выборки определялись 60 тысяч подписей, которые подлежали проверке. Всего подписи в ЦИК представили шестеро кандидатов: Владимир Путин, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.
"Экспертами проверены все 360 тысяч подписей избирателей из 839 586 представленных кандидатами подписей, то есть по 60 тысяч по каждому кандидату, как определяется законом и нашим постановлением Центральной избирательной комиссии", — сказала Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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