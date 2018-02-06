В ЦИК высказались о сомнениях при проверке подписей

Памфилова: сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов

Элла Памфилова. "ЦИК России закончил проверку подписей избирателей, которые были представлены кандидатами на должность президента РФ. Проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов. Абсолютно все сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов", — сказала Памфилова перед заседанием ЦИК во вторник. Абсолютно все сомнения при проверке подписей кандидатов на пост президента РФ трактовались в их пользу, заявила глава Центризбиркома России

Для регистрации на выборах-2018 кандидату от непарламентской партии нужно было представить не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, а самовыдвиженцу — минимум 300 тысяч.

Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин. "Экспертами проверены все 360 тысяч подписей избирателей из 839 586 представленных кандидатами подписей, то есть по 60 тысяч по каждому кандидату, как определяется законом и нашим постановлением Центральной избирательной комиссии", — сказала Памфилова. У каждого кандидата методом случайной выборки определялись 60 тысяч подписей, которые подлежали проверке. Всего подписи в ЦИК представили шестеро кандидатов: Владимир Путин

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.