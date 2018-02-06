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В бюллетене на выборах может быть восемь кандидатов
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В бюллетене на выборах может быть восемь кандидатов 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Шесть кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей избирателей, выявленный процент недействительных подписей позволяет их зарегистрировать, еще два кандидата уже прошли регистрацию. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она сообщила, что 6 февраля были подведены итоги проверки подписей Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"). У них не соответствующими требованиям закона 1,33% и 3,72% подписей при допустимом проценте брака 5%.
Ранее ЦИК проверил подписи Владимира Путина, который участвует в кампании как самовыдвиженец, Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова (Партия роста), Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). У них не соответствующими требованиям закона признаны 0,39%, 1,07%, 4,35%, 3,18% подписей соответственно.
Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию. Таким образом, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов.
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