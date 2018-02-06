ЦИК назвал количество «бракованных» подписей за Сурайкина

ЦИК РФ проверил подписи избирателей, собранные для регистрации на выборах кандидата в президенты от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина : не соответствующими требованиям закона признаны 3,72% подписей при допустимом пороге брака 5%. Об этом сообщил журналистам член ЦИК с правом совещательного голоса, назначенный Ксенией Собчак, Тимур Валеев. Он присутствовал на заседании рабочей группы ЦИК по проверке подписей Собчак и Сурайкина.

Ранее штаб Собчак сообщил, что ЦИК выявил 1,33% недействительных подписей, сданных для ее регистрации.

"Состоялась итоговая проверка подписных листов кандидатов, сдавших подписи последними, — Собчак и Сурайкина. В четверг будет заседание ЦИК по регистрации Собчак и Сурайкина", — сказал Валеев.

Кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей. Если брак в выборке превышает 5%, проводится дополнительная проверка 30 тыс. подписей. Для регистрации на выборах брак в совокупной выборке не должен превышать 5%.