ЦИК назвал количество «бракованных» подписей за Сурайкина 

ЦИК РФ проверил подписи избирателей, собранные для регистрации на выборах кандидата в президенты от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина: не соответствующими требованиям закона признаны 3,72% подписей при допустимом пороге брака 5%. Об этом сообщил журналистам член ЦИК с правом совещательного голоса, назначенный Ксенией Собчак, Тимур Валеев. Он присутствовал на заседании рабочей группы ЦИК по проверке подписей Собчак и Сурайкина.
Ранее штаб Собчак сообщил, что ЦИК выявил 1,33% недействительных подписей, сданных для ее регистрации.
"Состоялась итоговая проверка подписных листов кандидатов, сдавших подписи последними, — Собчак и Сурайкина. В четверг будет заседание ЦИК по регистрации Собчак и Сурайкина", — сказал Валеев.
Кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей. Если брак в выборке превышает 5%, проводится дополнительная проверка 30 тыс. подписей. Для регистрации на выборах брак в совокупной выборке не должен превышать 5%.
Рабочая группа ЦИК ранее проверила подписи, сданные для регистрации на выборах действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в кампании как самовыдвиженец, а также подписи, сданные Григорием Явлинским ("Яблоко"), Борисом Титовым (Партия роста) и Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз"). У них не соответствующими требованиям закона признаны 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Эти показатели позволяют ЦИК зарегистрировать кандидатов.
Вопрос о регистрации Путина ЦИК рассмотрит на заседании 6 февраля, о регистрации Явлинского, Титова и Бабурина — 7 февраля. Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию. Выборы президента пройдут 18 марта.