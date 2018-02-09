Собчак рассказала о завтраке с Трампом

"Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить", — сказала Собчак.

Отмечается, что она пробыла там менее получаса и в кулуарах мероприятия она рассказала, что формат "завтрака" ей не понравился и ей показалось, что это "абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие".