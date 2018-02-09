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Собчак рассказала о завтраке с Трампом
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Собчак назвала завтрак с Трампом «бессмысленным» 

Газета.Ru 4 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак посетила молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом, передает "Би-би-си".
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Отмечается, что она пробыла там менее получаса и в кулуарах мероприятия она рассказала, что формат "завтрака" ей не понравился и ей показалось, что это "абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие".
"Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить", — сказала Собчак.
Ранее сообщалось, что во время Национального молитвенного завтрака американский президент Дональд Трамп процитировал Иисуса.
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