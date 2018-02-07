ЦИК зарегистрировал Титова кандидатом на пост президента

Согласно постановлению ЦИК, принятому в среду, Титов зарегистрирован кандидатом на пост президента России. Титов присутствовал на заседании комиссии и лично получил удостоверение кандидата.

Для регистрации Титову, как кандидату от непарламентской партии, необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем не более 2,5 тысячи в одном регионе. Титов успешно прошел этот этап кампании. В его подписных листах при проверке были выявлены 4,35% недействительных подписей, что меньше предельно допустимой доли в 5%.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.