ЦИК признал недействительными 4,35% подписей за Титова 

"Что касается Титова Бориса Юрьевича, то количество подписей, признанных недействительными — 4,35%. Это пока наибольшее количество подписей, признанных недействительными, но все равно это то количество, которое не позволяет отказать в регистрации", — сообщил Булаев журналистам после заседания.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.