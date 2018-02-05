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ЦИК признал недействительными 4,35% подписей за Титова
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ЦИК признал недействительными 4,35% подписей за Титова 

РИА Новости 5 февраля 2018
В подписных листах Титова, собранных и проверенных ЦИК России, 4,35% подписей признаны недействительными, это пока самый большой процент брака, но он не позволяет отказать кандидату в регистрации, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.
"Что касается Титова Бориса Юрьевича, то количество подписей, признанных недействительными — 4,35%. Это пока наибольшее количество подписей, признанных недействительными, но все равно это то количество, которое не позволяет отказать в регистрации", — сообщил Булаев журналистам после заседания.
"Поэтому в среду на заседании ЦИК будет рассмотрен проект решения, предложенный рабочей группой по проверке подписей, с рекомендацией зарегистрировать", — добавил замглавы ЦИК.
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