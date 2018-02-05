Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян

«Во вред себе действовать не будем»

«Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один — это стремление Вашингтона "нажать" на Россию», — сказал замминистра иностранных дел.

Сенаторы открестились от идеи лишать пенсий богатых пенсионеров

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил РИА Новости , что власти не планируют лишать выплат так называемых богатых пенсионеров. Ранее СМИ сообщили, что пенсионеров, доход которых превышает 1 млн рублей в год, или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза, могут оставить без пенсий. Валерий Рязанский заявил, что такие меры не планируются.

«Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — заявил сенатор.

ФСБ оказалась главным «надзирателем» рунета

Эксперты международной правозащитной группы «Агора» пришли к выводу, что «главным контролером» российского интернета в последние годы становится ФСБ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «Агоры».

По данным правозащитников, в 2017 году в рунете в среднем блокировали 244 интернет-страницы ежедневно, каждые шесть дней пользователи подвергались нападкам или угрозам, а каждые восемь дней получали реальный тюремный срок из-за публикаций в интернете. В «Агоре» заявили о значительном росте числа дел об оправдании терроризма и призывах к терроризму (ими занимается ФСБ, с 2013-го число таких дел выросло в 20 раз), а также дел о призывах к экстремизму (следствие также ведет ФСБ.).

Нижне-Бурейскую ГЭС затопило из-за украинской детали

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС в августе 2017 года произошла из-за некачественной детали, установленной при строительстве. Как сообщается на сайте РусГидро, затвор пролета номер один плотины ГЭС сломался, так как разрушилась ось шарнирной опоры сегментного затвора станции.

Эксперты пришли к выводу, что ось была произведена с нарушением технологии (перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости). Сталь аварийной оси также оказалась низкокачественной. Затвор и оси затвора в 2014 году изготовили на украинских предприятиях по договору с генподрядчиком строительства АО «Трест Гидромонтаж»

«Право на справедливый суд»: CAS ответил МОК

Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс напомнил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху , что спортсмены имеют право на справедливый суд. Об этом сообщает ТАСС.

Так Коутс прокомментировал критику со стороны МОК и требование реформировать CAS из-за решения суда в пользу россиян. Глава CAS отметил, что право на справедливое разбирательство должно предоставляться «на всех уровнях». Он заверил, что в CAS услышали замечания Баха и тщательно их изучат.