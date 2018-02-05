Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян 

«Во вред себе действовать не будем»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям», как Россия ответит на публикацию Минфином США «кремлевского доклада». Рябков сообщил, что Россия ответит США, если руководство страны решит, «что этот момент настал». При этом он отметил, что Россия «не гонится за строгой зеркальностью», «во вред себе действовать не будет».
«Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один — это стремление Вашингтона "нажать" на Россию», — сказал замминистра иностранных дел.
Сенаторы открестились от идеи лишать пенсий богатых пенсионеров
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что власти не планируют лишать выплат так называемых богатых пенсионеров. Ранее СМИ сообщили, что пенсионеров, доход которых превышает 1 млн рублей в год, или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза, могут оставить без пенсий. Валерий Рязанский заявил, что такие меры не планируются.
«Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — заявил сенатор.
ФСБ оказалась главным «надзирателем» рунета
Эксперты международной правозащитной группы «Агора» пришли к выводу, что «главным контролером» российского интернета в последние годы становится ФСБ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «Агоры».
По данным правозащитников, в 2017 году в рунете в среднем блокировали 244 интернет-страницы ежедневно, каждые шесть дней пользователи подвергались нападкам или угрозам, а каждые восемь дней получали реальный тюремный срок из-за публикаций в интернете. В «Агоре» заявили о значительном росте числа дел об оправдании терроризма и призывах к терроризму (ими занимается ФСБ, с 2013-го число таких дел выросло в 20 раз), а также дел о призывах к экстремизму (следствие также ведет ФСБ.).
Нижне-Бурейскую ГЭС затопило из-за украинской детали
Авария на Нижне-Бурейской ГЭС в августе 2017 года произошла из-за некачественной детали, установленной при строительстве. Как сообщается на сайте РусГидро, затвор пролета номер один плотины ГЭС сломался, так как разрушилась ось шарнирной опоры сегментного затвора станции.
Эксперты пришли к выводу, что ось была произведена с нарушением технологии (перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости). Сталь аварийной оси также оказалась низкокачественной. Затвор и оси затвора в 2014 году изготовили на украинских предприятиях по договору с генподрядчиком строительства АО «Трест Гидромонтаж»
«Право на справедливый суд»: CAS ответил МОК
Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс напомнил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что спортсмены имеют право на справедливый суд. Об этом сообщает ТАСС.
Так Коутс прокомментировал критику со стороны МОК и требование реформировать CAS из-за решения суда в пользу россиян. Глава CAS отметил, что право на справедливое разбирательство должно предоставляться «на всех уровнях». Он заверил, что в CAS услышали замечания Баха и тщательно их изучат.