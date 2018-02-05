Наблюдатели БДИПЧ приедут в Москву

"Основная команда работает в Москве, в неё входит 13 членов. Мы здесь все представлены сегодня. В следующий понедельник к нам присоединятся ещё 60 долгосрочных наблюдателей, они представляют 25 стран, входящих в ОБСЕ. Они получат полный инструктаж здесь в Москве и будут направлены в регионы, в которых будут заниматься своей работой", — сказал Петерсон.

Шестьдесят наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ приедут в Москву в следующий понедельник для наблюдения за выборами президента РФ, они представляют 25 стран, сказал глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента РФ Ян Петерсон на пресс-конференции в Москве.