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Наблюдатели БДИПЧ приедут в Москву
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Наблюдатели БДИПЧ приедут в Москву на следующей неделе 

РИА Новости 5 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Шестьдесят наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ приедут в Москву в следующий понедельник для наблюдения за выборами президента РФ, они представляют 25 стран, сказал глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах президента РФ Ян Петерсон на пресс-конференции в Москве.
"Основная команда работает в Москве, в неё входит 13 членов. Мы здесь все представлены сегодня. В следующий понедельник к нам присоединятся ещё 60 долгосрочных наблюдателей, они представляют 25 стран, входящих в ОБСЕ. Они получат полный инструктаж здесь в Москве и будут направлены в регионы, в которых будут заниматься своей работой", — сказал Петерсон.
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