Депутат ГД о заявлении Мэттиса: «хозяин похвалил болонку»

В Госдуме раскритиковали слова Мэттиса о смелости Киева перед лицом «российской агрессии»

«Я бы назвал это так — хозяин похвалил свою болонку. Ничего кроме смеха это не вызывает. Никакой агрессии со стороны нашей страны по отношению к Украине или какому-либо другому государству нет. Видимо, подобное было сказано с целью поддержать дух украинского руководства в борьбе со своим собственным народом. А Россия здесь — надуманный враг», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины, а также поблагодарил его за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».