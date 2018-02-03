Ещё
Депутат ГД о заявлении Мэттиса: «хозяин похвалил болонку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме раскритиковали слова Мэттиса о смелости Киева перед лицом «российской агрессии» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».
«Я бы назвал это так — хозяин похвалил свою болонку. Ничего кроме смеха это не вызывает. Никакой агрессии со стороны нашей страны по отношению к Украине или какому-либо другому государству нет. Видимо, подобное было сказано с целью поддержать дух украинского руководства в борьбе со своим собственным народом. А Россия здесь — надуманный враг», — заявил депутат.
Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед РФ
Ранее стало известно, что Мэттис провёл в США встречу с министром обороны Украины, а также поблагодарил его за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».
RT на русском: последние новости
WSJ: с помощью инвестиций, дипломатии и военной техники Москва осваивается на «заднем дворе» США Глава торговой палаты Сирии поблагодарил Россию за помощь Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах за границей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии вновь заметили «летающие радары»40
Страшные тайны: Борис Ельцин259
Это провал: на Украине под землю ушел целый дом56
Появились подробности гибели москвички в метро1
Корчевникова обвинили в избиении подчиненного32
Видео
02:07
Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве
Погода Новости Москвы
00:00
Сова заслонила собой нарушителей ПДД от камеры
В мире
00:53
МЧС назвало причину блэкаута в Петербурге
Происшествия Погода
00:41
Курдская женщина подбила танк боевиков
В мире Ближний Восток
00:56
Это провал: на Украине под землю ушел целый дом
Украина В мире
00:59
Тарасова унизили на концерте Бузовой
Шоу-бизнес
00:13
«Терминатор» появится на Красной площади
Армия Оружие
00:00
Турецкие ВВС нанесли удар по жителям Сирии
Армия Африка
03:51
«Северный поток — 2» выкинет Польшу с газового рынка
Экономика
04:34
США испугались антироссийских санкций
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение