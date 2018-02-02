«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей

Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах за границей

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «есть непонимание» касательно того, что кандидат, вероятно, не закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии.

Проведённый в январе опрос показал, что если бы президентские выборы в России проводились в воскресенье, 21 января, то 6,1% избирателей проголосовали бы за Грудинина.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.