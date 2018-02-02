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«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
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Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах за границей 

RT на русском 3 часа назад
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах в Австрии и Швейцарии. «Со счетами никаких проблем вообще», — передаёт слова Грудинина РИА Новости.
>> ЦИК указал Грудинину на два не закрытых счета в Европе
Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «есть непонимание» касательно того, что кандидат, вероятно, не закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии.
Проведённый в январе опрос показал, что если бы президентские выборы в России проводились в воскресенье, 21 января, то 6,1% избирателей проголосовали бы за Грудинина.
Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
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