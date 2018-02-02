Песков извинился перед Памфиловой за агитацию

Песков заявил, что принял к сведению замечание главы ЦИК

«Я принимаю это к сведению. Я приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», — заявил Песков.

Он также пообещал быть аккуратным в своих высказываниях на время избирательной кампании.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Песков позволил себе агитационные высказывания, которые недопустимы во время предвыборной кампании.

Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.