«До снегирей уже». Захарова о новом обвинении Украины 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина обвинила Россию в использовании снегиря в пропагандистских целях. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.
«Украина в Твиттере напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за… снегирей. По мнению Киева — аккаунт официальный — Россия использует образ «украинской птицы снегиря» в пропагандистских целях. Москва в ответ познакомила «украинскую птицу» с «российским братом» и высказала надежду, что, говоря на одном языке, пернатые без проблем договорятся и даже встретятся», — написала Захарова.
В аккаунте @Ukraine в Twitter ранее появилось сообщение, в котором «украинский снегирь» был провозглашен звездой российской пропаганды, используемой в целях «разжигания страха».