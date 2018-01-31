Грудинин выступил с инициативой по визам

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Грудинин предложил ввести в России трудовые визы 

ТАСС 1 час назад
Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин в ходе своей поездки в Уфу выступил с предложением ввести трудовые визы для иностранных граждан, которые едут на заработки в страну.
"Я абсолютно убежден в том, что надо вводить трудовые визы, чтобы этот человек, который переезжает через границу, был обязательно проверен там на предмет знания русского языка, имел необходимые медицинские справки. Его нужно пускать в нашу страну только по приглашению. Тогда мы избавимся от нелегальных мигрантов", — сказал он журналистам в среду.
По его словам, у иностранных работников должны быть социальные гарантии, при этом, если они "по каким-то причинам не работают, то должны уезжать в свою страну".
Грудинин привел в пример ЗАО "Совхоз имени Ленина", руководителем которого он является, где в настоящий момент трудится 80 иностранных сотрудников.
"Люди оформлены, в прекрасных условиях живут", — сказал он.
Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ в ходе своей поездки в Башкирию посетил мясокомбинат "Сава" в городе Туймазы, провел пресс-конференцию в Уфе. Также в его программе общение с более чем 1 тыс. избирателей региона, которое пройдет вечером во Дворце молодежи.
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