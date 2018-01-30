«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России

Политики и эксперты заявили о вмешательстве Вашингтона в выборы президента РФ

«Кремлевский доклад» можно расценить как попытку США повлиять на результаты выборов президента России, считают политики и эксперты. В список, составленный американским Минфином , попали 210 высокопоставленных российских чиновников, в том числе кандидат в президенты РФ Борис Титов «Газета.Ru» узнала у политиков и экспертов, чего добивается Вашингтон и каким должен быть ответ российской стороны.

Плохие парни

Минфин США обнародовал свое «кремлевский доклад», «разоблачающий» ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина , крупных российских бизнесменов и государственные компании. В приложение к докладу его авторы внесли более двухсот имен высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

Критерии, по которым российских чиновников и бизнесменов вносили в список, непонятны, — при прочтении складывается впечатление, что американское министерство финансов просто внесло в перечень все руководство страны и всех россиян, когда-либо фигурировавших в рейтингах Forbes

Доклад привел в негодование представителей российской политической и бизнес-элиты, чиновники в голос заявили о вмешательстве Вашингтона в дела РФ.

«Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чье имя также попало в перечень. «Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — обратилась Матвиенко к авторам «кремлевского доклада».

«К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень. Сам список «кремлевского доклада», куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва», — констатировал председатель думского комитета. Политики также пообещали Вашингтону «жесткую реакцию» в ответ на публикацию доклада. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, правда, отметил, что этот ответ необязательно будет симметричным.

Первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев в разговоре с «Газетой.Ru» также выразил мнение, что Москве «не стоит увлекаться, пытаясь создавать встречные проблемы». Он пояснил, что Трамп — гибкий политик, и можно надеяться, что в будущем курс на сдерживание России все же изменится и перейдет к политике сдерживания Китая.

При этом Гутенев не сомневается, что действовать надо.

«Если и предпринимать какие-то ответные шаги, то оставляя поле для маневра и следя, чтобы эти действия не были обременительными для нашей экономики», — подчеркнул парламентарий.

Вашингтон лезет в российские выборы

«То, что в США называют доклад «кремлевским», автоматически вытаскивает на свет их цель: вмешаться в избирательную кампанию. Поэтому оценивать его нужно именно через эту призму: заведомо преступной и недобросовестной логики», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Некоторые политики и эксперты утверждают, что «кремлевский доклад» можно расценивать как попытку вмешательства в выборы президента РФ, предстоящие в марте. В список доклада, в частности, попал и кандидат в президенты РФ — бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Такое же мнение высказал замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов . Политолог отметил, что, хотели этого американцы или нет, они вписываются в сам «контекст» выборов и любой политтехнолог будет это использовать, так как у них, прежде всего, политическая цель.

«Шаг недружественный, очевидный элемент внешнего давления, список странный, его широта оставляет возможность избирательного и ситуативного применения закона. Очевидно, что наигрываются инструменты раскачивания ситуации на поствыборный период», — добавил Костин.

Тем не менее, не все эксперты склонны считать, что публикацию «кремлевского доклада» можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс в России.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев обращает внимание на то, что само обнародование доклада планировалось давно, и тот факт, что он появился именно сейчас, не дает оснований трактовать его как вмешательство в выборы. Кроме того, сам по себе список, считает эксперт, не отвечает целям вмешательства — а именно повлиять на итоги голосования, которые состоятся только в марте 2018 года.

«Доклад» и «санкции»

При всей скандальности доклада не стоит забывать, что сам факт его публикации еще не говорит об автоматическом введении каких-то санкций в отношении России или фигурантов «кремлевского списка».

«Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , выступая перед журналистами 29 января. Кстати, официальный представитель Кремля тоже фигурирует в докладе минфина США. После публикации доклада Песков заверил, что равнодушен к включению своего имени в этот перечень.

Впрочем, американский министр финансов Стивен Мнучин уже отметил, что в США «намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции». Какими они будут и против кого их используют — пока неясно.

«Речь идет о том, чтобы создать неопределенность, подвесить ситуацию, максимизировать риски для фигурантов списка. В этом смысле шаг США недружественный», — пояснил Бадовский. Политолог Дмитрий Бадовский отметил, что опубликованный список предельно широк, кроме того, по его словам, может быть еще и «закрытая» часть. «В этом смысле сама публикация списка сегодня не имеет особого значения. Это все равно рамочная вещь, публикация доклада — часть процедуры санкционного закона, большее значение имеет последующее обсуждение в конгрессе», — напоминает эксперт.

«Вашингтон дает понять, что фигуранта будут внимательно мониторить и в части финансовых операций, и в части публичной активности — и активность по «спорным» вопросам не останется незамеченной. Тогда получается создание механизма, который можно будет выборочно использовать», — считает эксперт. Об этом говорит и политолог Михаил Виноградов . Эксперт считает, что в составлении доклада логика была явно «подчеркнуто формальная», а является ли это вопрос признака силы и слабости — вопрос интерпретации. Виноградов предположил, что посредством публикации «кремлевского доклада» американская сторона намерена показать всем его фигурантам, что для минимизации риска санкций лучше держаться подальше от номинального представительства в российском истеблишменте.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов выразил мнение, что «кремлевский доклад» следует расценивать как попытку изменить сам характер давления на РФ.

«Мы видим, что внешняя политика России не изменилась за время санкций. Они посылают новый сигнал: перестаньте поддерживать власть, иначе против вас будут введены санкции», — поясняет Игнатов.

По его мнению, сейчас можно говорить о том, что США достали пистолет и положили его на стол.

Санкции как стиль жизни

Несмотря на то, что публикация столь масштабного списка — первая подобная акция за всю историю российско-американских отношений, многие члены российской политической элиты уже находятся под американскими санкциями. Первые персональные санкции в отношении ряда россиян, включая политиков, США ввели 17 марта 2014 года после проведенного в Крыму референдума, по итогам которого полуостров и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации. Тогда в санкционный список попали 11 человек.

Персональные санкции, как правило, предполагают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов фигурантов «черного списка».

С 2014 года Вашингтон расширял санкционные списки уже 17 раз, сейчас персональные санкции действуют в отношении 160 физических лиц, из них 47 человек — российские политики и государственные служащие, в том числе представители крымских властей.