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Путин пошутил над поправившим его Михалковым
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Никита Михалков поправил Путина, озвучившего афоризм о патриотизме 

РИА Новости 3 часа назад
Режиссер Никита Михалков на встрече действующего президента РФ Владимира Путина, который заявил о намерении баллотироваться на следующий срок, с доверенными лицами поправил главу государства, озвучившего афоризм о патриотизме.
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Путин, говоря о патриотизме, вспомнил известный на эту тему афоризм:
"в нашей стране всегда, хочу еще раз подчеркнуть, всегда были те, кто говорили, что патриотизм — это прибежище негодяев и прочее, и прочее".
"Это штамп такой уже давно", — сказал Путин.
"Фраза эта переврана, фраза звучит так: патриотизм — есть последнее прибежище даже для последнего негодяя. Это совсем другой смысл" — сказал в свою очередь Михалков.
"Вот, они деятели культуры. С кем вы, деятели культуры?", — пошутил в ответ Путин.
Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.
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