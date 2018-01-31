«Действительно удивился»: Собчак о беседе с Путиным

«Мы снимали кино про моего папу и достаточно долго согласовывали с разными спикерами, в том числе с президентом, время для интервью. (…) Зная, что у меня интервью, я посчитала правильным, раз уж встречаюсь с президентом, сказать ему в лицо, что собираюсь идти на выборы — так же, как сказала об этом Алексею Навальному», — заявила Собчак.

По словам телеведущей, ей хотелось, чтобы Путин именно от нее узнал о выдвижении, учитывая «историю отношений» ее семьи с президентом.

Как утверждает Собчак, Путин «действительно удивился». Кроме того, известие ему не понравилась.