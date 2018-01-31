«Действительно удивился»: Собчак о беседе с Путиным 

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему предупредила Владимира Путина о планах по выдвижению на пост президента России. В интервью РБК Собчак заявила, что рассказать президенту о своих политических амбициях ей «показалось естественным».
«Мы снимали кино про моего папу и достаточно долго согласовывали с разными спикерами, в том числе с президентом, время для интервью. (…) Зная, что у меня интервью, я посчитала правильным, раз уж встречаюсь с президентом, сказать ему в лицо, что собираюсь идти на выборы — так же, как сказала об этом Алексею Навальному», — заявила Собчак.
По словам телеведущей, ей хотелось, чтобы Путин именно от нее узнал о выдвижении, учитывая «историю отношений» ее семьи с президентом.
Как утверждает Собчак, Путин «действительно удивился». Кроме того, известие ему не понравилась.
«У него есть определенное выражение лица, которое, как мне кажется, об этом говорит. Он посмотрел именно с таким выражением лица», — сказала телеведущая, отвечая на вопрос, почему она решила, что Путину не понравилось ее намерение идти на выборы.