Пьяным россиянам не продадут алкоголь

Ведомство предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление.

В документе предлагается наделить организации и индивидуальных предпринимателей правом отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения.

" (Документы) на межведомственном согласовании", — сообщили в министерстве.

Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".