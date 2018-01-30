Ещё
Пьяным россиянам не продадут алкоголь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав согласовывает законопроект о запрете продажи алкоголя пьяным 

РИА Новости 5 часов назад
Законопроект, который содержит новые правила торговли алкоголем, предусматривающие ограничение его продажи сильно выпившим гражданам, находится в стадии межведомственного согласования, заявили РИА Новости в Минздраве РФ.
Ведомство предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление.
В документе предлагается наделить организации и индивидуальных предпринимателей правом отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".
" (Документы) на межведомственном согласовании", — сообщили в министерстве.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации также отметила, что ведомство прорабатывает еще один законопроект, предусматривающий расширение мест и объектов, свободных от курения.
РИА Новости: последние новости
Никита Михалков поправил Путина, озвучившего афоризм о патриотизме Медведев о "кремлевском докладе": непопадание в список – повод уволиться Посольство России высмеяло статью Sun о "рыбе-мутанте" в Иртыше
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил над поправившим его Михалковым127
Медведев увидел повод уволиться397
На Донбассе приостановилась война33
В ООН надеются на финансовую помощь России70
Латвия направила ноту Украине33
Видео
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
02:37
Гудзееву уличили в обмане Шаляпина
Шоу-бизнес
05:11
Россия заработает на «кремлевском докладе»
Экономика
01:43
Медведев увидел повод уволиться
Политика
06:15
Сирийская оппозиция не приехала на Конгресс в Сочи
Политика Ближний Восток
01:00
Секреты «Фехтовальщика» Су-24 собрали на видео
Оружие Армия
02:02
Жириновский заявил о расколе КПРФ из-за Грудинина
Политика
05:18
«Чуть микроинфаркт не случился»: жена Караченцова судится после страшного ДТП
Шоу-бизнес
00:32
Мужчина два дня преследовал Самбурскую
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение