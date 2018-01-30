Медведев увидел повод уволиться

По его словам, абсолютно очевидно, что почти вся команда органов власти России фигурирует в этом списке. Это команда, собранная президентом Владимиром Путиным , которая дополнена представителями крупнейшего российского бизнеса.

>> Россия заработает на «кремлевском докладе» «По сути, (список) покрывает всю российскую экономику», — отметил премьер.

Ранее Путин также пошутил над «кремлевским докладом», отметив, что ему обидно непопадание в этот список.

В Кремле назвали беспрецедентной публикацию Вашингтоном «кремлевского доклада» с упоминанием высшего руководства России, в котором все «де-факто названы врагами США».

Эльвира Набиуллина. Минфин США в ночь на вторник представил американскому Конгрессу «кремлевский доклад», в который включены 210 имен, в том числе 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. В докладе отсутствуют ряд публичных деятелей, в том числе глава Роснано Анатолий Чубайс и председатель Центробанка