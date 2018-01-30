Медведев увидел повод уволиться 

Непопадание в «кремлевский доклад» минфина США может быть поводом уволиться, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем», — передает слова Медведева РИА «Новости».
По его словам, абсолютно очевидно, что почти вся команда органов власти России фигурирует в этом списке. Это команда, собранная президентом Владимиром Путиным, которая дополнена представителями крупнейшего российского бизнеса.
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«По сути, (список) покрывает всю российскую экономику», — отметил премьер.
Ранее Путин также пошутил над «кремлевским докладом», отметив, что ему обидно непопадание в этот список.
В Кремле назвали беспрецедентной публикацию Вашингтоном «кремлевского доклада» с упоминанием высшего руководства России, в котором все «де-факто названы врагами США».
Минфин США в ночь на вторник представил американскому Конгрессу «кремлевский доклад», в который включены 210 имен, в том числе 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. В докладе отсутствуют ряд публичных деятелей, в том числе глава Роснано Анатолий Чубайс и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
В Совфеде отметили, что включение в «кремлевский список» почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона.