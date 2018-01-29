Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала книгу. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий опубликовала свое фото с книгой в руках, назвала ее «замечательной» и сообщила о подготовке к скорой презентации.
Сочинение депутата называется «Преданность Вере и Отечеству». Оно станет частью серии «Служить России» издательства «Книжный мир». Судя по аннотации на его сайте, в книге собраны выступления, интервью и статьи Поклонской, которые позволят «лучше узнать и оценить» ее как политика, юриста, общественного деятеля, а также «православного человека», который не боится «стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение».
Также отмечается, что наибольшую известность Поклонская получила во время «бескомпромиссной борьбы» против проката фильма Алексея Учителя «Матильда».
По мнению депутата и ее сторонников фильм о якобы имевшей место связи российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. После многочисленных обращений Поклонской прокуратура проверила картину и не нашла в ней каких-либо нарушений законодательства. Ее премьера состоялась в конце октября минувшего года.