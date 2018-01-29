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«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального
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«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального в ОВД 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере опроверг информацию о том, что кандидат в президенты России Ксения Собчак навестила его в ОВД после задержания.
Эту информацию Навальный назвал «каким-то странным и бессмысленным враньем».
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«Ко мне не пускали никого, кроме адвоката. Как понимаю сейчас — и хорошо», — подчеркнул он.
Ранее член предвыборного штаба Собчак, блогер Рустем Адагамов опубликовал в твиттере видеозапись беседы Собчак с журналистами у здания ОВД.
«Собчак Лёшу видела, воду и еду отдала. Его скоро отпустят, не волнуйтесь. :-)», — такой подписью Адагамов сопроводил этот ролик.
Двадцать восьмого января Навального задержали на несогласованной акции в Москве. Вечером того же дня его освободили без составления протокола под обязательство о явке.
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