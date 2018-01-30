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Главные законы, которые заработают в РФ в феврале
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Главные законы, которые заработают в России в феврале 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 февраля на 2,5 процента будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда. Это более 15,4 миллиона человек.
Стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).
Банки будут объединяться для выдачи крупного кредита
С первого февраля можно будет получить кредит, который выдается заемщику двумя и более банками. Об этом говорится в Федеральном закон от 31 декабря 2017 г. N 486-ФЗ. Такой вид займа называют синдицированный. Кредитные организации прибегают к нему в том случае, если заемщик запрашивает деньги в особо крупных размерах. Но простым гражданам он не будет доступен, а только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.
По словам экспертов, сейчас без введения понятия "синдицированный кредит", большинство сделок заключается на основании зарубежного законодательства. В документе отмечается, что объединяться смогут как российские банки, так и иностранные.
Правительство объяснило, как распознать продукцию, не имеющую аналогов в России
Власти установили порядок определения иностранной промышленной продукции, которая не имеет аналогов в России. Нормы вступят в силу с 1 февраля. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 20.09.2017 N 1135. Такая мера, по словам экспертов, будет стимулировать импортозамещение в отечественной промышленности.
Производителям нужно будет обращаться в специальные организации, которые проводят экспертизу товара. Стоимость их работ будет зависеть от объема произведенных изменений и сравнений. Но она не должна превысить 10 тысяч рублей. Заключение об отнесении товара к промышленной продукции, не имеющей аналогов в нашей стране, будет выдавать Минпромторг России.
Получить загранпаспорт станет проще
С 1 февраля многофункциональные центры "Мои документы" обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2011 N 797. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек.
Напомним, что сейчас большинство МФЦ только принимают документы на оформление загранпаспорта, а получать документ уже нужно у сотрудников МВД.
Цена за кадастровые работы не будет ограничена
После 28 февраля региональные власти не смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Об этом говорится в Федеральном законе Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Таким образом, стоимость кадастровых работ будет определена между заказчиком и специалистами. Такое положение может увеличить финансовую нагрузку на граждан.
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