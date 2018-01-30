Кандидат представил ЦИК пустые листы вместо подписей

Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов сдал в Центризбирком вместо подписей избирателей коробки с чистыми бумажными листами. Об этом сообщает РИА Новости.
Козлов признал, что «немножко не рассчитал свои возможности», в том числе финансовые. По данным агентства, они привез 25 упаковок бумаги в подарочных коробках.
Как уточняет ТАСС, оставшиеся на его избирательном счету 50 тысяч рублей он переведет нуждающейся в лечении девочке, так как «не хочет тратить деньги на сбор подписей».
«Я признаю, что несколько безответственно подошел к процессу выборов», — сказал он.
Первым сдавшим подписи в ЦИК кандидатом стал действующий президент России Владимир Путин. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Представители его штаба принесли в ЦИК 28 коробок с почти 315 тысячами подписей. Тридцатого января по 105 тысяч подписей в ЦИК представили Григорий Явлинский («Яблоко»), бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов и бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин (лидер партии «Российский общенародный союз»).
СМИ писали, что журналистка Ксения Собчак подаст подписи в ЦИК 31 января.