Кандидат представил ЦИК пустые листы вместо подписей

Кандидат в президенты сдал в ЦИК пустые листы

Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов сдал в Центризбирком вместо подписей избирателей коробки с чистыми бумажными листами. Об этом сообщает РИА Новости.

Козлов признал, что «немножко не рассчитал свои возможности», в том числе финансовые. По данным агентства, они привез 25 упаковок бумаги в подарочных коробках.

Как уточняет ТАСС , оставшиеся на его избирательном счету 50 тысяч рублей он переведет нуждающейся в лечении девочке, так как «не хочет тратить деньги на сбор подписей».

«Я признаю, что несколько безответственно подошел к процессу выборов», — сказал он.