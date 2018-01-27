В Финляндии испугались за будущее России

Глава МИД Финляндии: стабильная Россия — в наших интересах, но её будущее вызывает тревогу

Россия — непосредственный сосед Финляндии, и в Хельсинки всегда готовы на открытую дискуссию с Москвой, пишет для Dagens Nyheter министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как отметил министр, стабильная Россия — в интересах Финляндии, однако ситуация в этой стране, где экономика зависит от природных ископаемых, а гражданское общество не имеет существенного веса, вызывает тревогу.

У Финляндии со Швецией уникальные связи: на протяжении многих лет они были одним государством. Такие глубокие исторические отношения серьёзно повлияли на формирование финского законодательства и системы управления. «И мы никогда не забудем шведский девиз во время наших войн: „Финляндия — это наше дело“, — пишет для Dagens Nyheter министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Из-за действий России, продолжает Сойни, начиная с 2014 года, Европа находится в новой ситуации, с точки зрения политики безопасности. При таких обстоятельствах тесное сотрудничество Хельсинки и Стокгольма играет бо́льшую роль, чем когда-либо.

В будущем европейская система безопасности должна строиться на договорах и сотрудничестве, а не на силе оружия и одностороннем диктате.

»Мы не хотим, чтобы конфликт на Украине стал «новой нормой», — подчёркивает министр.

Россия — это непосредственный сосед Финляндии, и этот факт не вызывает сомнений. «На протяжении долгого времени наш подход к России строился на смеси решительности и диалога. Мы твёрдо придерживаемся своих принципов, но мы готовы к открытой дискуссии», — отмечает автор.

Однако, считает Сойни, существуют причины для беспокойства относительно ситуации в России. «Экономика этой страны стоит на зыбкой почве, потому что она зависит от ископаемого топлива. Правовое государство и гражданское общество слабы. Стабильная Россия — в наших интересах, но если всё будет так идти, то в долгосрочной перспективе будущее не выглядит радужным», — считает глава МИД

По мнению Сойни, новая ситуация с безопасностью привела к появлению новых, тяжёлых вопросов. Что касается Финляндии, отмечает автор, то она всегда не только вкладывалась в надёжную оборону, но и делала ставку на активную внешнюю политику.

«Из-за кризиса на Украине мы вынуждены заново отстраивать систему безопасности в Европе. Когда доверие исчезает, вернуть его совсем не просто. В этом вопросе мы должны очень чётко выражать свою позицию: мы не пойдём на компромисс за счёт Украины или Европы — международное право должно соблюдаться без всяких оговорок», — подчёркивает Сойни.

Как Финляндии, так и Швеции идёт на пользу то, что они придерживаются единого курса в сфере политики безопасности. Обе страны заинтересованы в том, чтобы ЕС мог реагировать на проблемы в этой сфере всё более эффективно, в том числе когда дело касается военных нападений.

«Обе страны состоят в тесном сотрудничестве с НАТО. Это сотрудничество, которое мы называем «29+2», отлично удовлетворяет наши потребности, потому что у нас с НАТО одна среда, с точки зрения безопасности», — отмечает Сойни.

Что касается оборонного сотрудничества между Хельсинки и Стокгольмом, то оно появилось не так давно, но уже успело стать важной главой в диалоге между странами. Однако глава МИД Финляндии напоминает, что неоднократно указывал на отсутствие необходимости чёткого определения границ сотрудничества между Финляндией и Швецией, так как оно развивается естественным путём.

Финляндия и Швеция, по мнению автора, находятся в условиях, которые благоприятствуют сотрудничеству, так как они придерживаются одних ценностей, что часто проявляется в схожей позиции по главным международным вопросам.