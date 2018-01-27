Ещё
Сурков оценил новые предложения США по Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС/Фотохост-агентство
"Дубайский пакет" американских предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, РФ внимательно изучит его и своевременно даст ответ. Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.
"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере на первый взгляд", — сказал Сурков.
"Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", — уточнил помощник главы российского государства.
ТАСС: последние новости
Хантсман надеется встретиться с Медведевым, Матвиенко, Володиным и Герасимовым Косачев: новые санкционные решения США воспринимаются как сакральный ритуал и не более Косачев: Россия не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции Совбеза ООН
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Давосе предложили создать план войны с РФ788
Минфин США разъяснил введение новых санкций против РФ197
Российские банки: халява закончилась21
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов722
В Канаде убили миллиардера и его супругу62
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
00:00
В Давосе предложили создать план войны с РФ
Армия Политика
04:19
МВД проверит брак мужчин в Москве
Общество Социология
00:00
Минобороны показало видео тренировки морпехов в Заполярье
Армия Войска
01:05
В России брак геев признали недействительным
Общество
01:35
Курды снова просят Россию о помощи
В мире
00:58
Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео
Происшествия США
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
06:14
Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина
Политика Выборы президента
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение